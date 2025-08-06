Salinera de Las Tunas recibe condición de Colectivo Destacado Nacional

Puerto Padre, Las Tunas.- La Unidad Empresarial de Base Salinera Las Tunas fue distinguida este miércoles como Colectivo Destacado Nacional, un premio que celebra su esfuerzo en medio de desafíos económicos y productivos.

En acto presidido por Yadira Romero Peña, miembro del Buró Provincial del Partido, Yonni Oller Ramírez, Director de Inversiones de la Empresa Nacional de la Sal y Yariety Gotestán Díaz, Secretaria General del Sindicato Energía y Minas en Las Tunas, se destacó el cumplimiento del plan anual y el sobrecumplimiento de la producción mercantil.

Además, fue reconocido Jareld Parra Hernández como Mejor Trabajador de la UEB por cinco años consecutivos, y por dos de la Empresa Nacional.

Entre los homenajeados figuraron también Jorge Luis Pérez Pérez, del área de mantenimiento; Rolier Ramos Infante, de la planta; y Roberto Reyes Ortega, miembro de la ANIR.

Igualmente, se rindió tributo a cuatro veteranos con 40 años en el sector: Nancy Mas Batista, Rigoberto Salazar Leyva, Juan William Salazar Rscobar y Juan Leyva Almaguer.

¿Qué resultados avalan este premio? La salinera tunera, enclavada en costas del municipio de Puerto Padre, no solo cumplió sus metas económicas, sino que donó sangre, apoyó el proceso electoral, colaboró con los pelotones cañeros durante la zafra en el central Antonio Guiteras, y figura como la única salina en Cuba con un lavador-apilador operativo, clave para la calidad de su producción.

Pese a la escasez de combustible y el déficit de energía eléctrica, la empresa garantizó sin interrupciones la entrega de sal a la Electroquímica de Sagua, su cliente principal.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube