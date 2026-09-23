Analizan en Las Tunas aseguramientos para la Serie Nacional 65 

Las Tuns.- El Vicepresidente Primero del INDER, Raúl Fornés Valenciano y Carlos Martín, director de la Serie Nacional de Béisbol se reunieron con representantes de entidades tuneras vinculadas a este torneo para analizar los aseguramientos de la próxima campaña, que comenzará el 4 de octubre.

En el encuentro, Carlos Martín, director del torneo, explicó el calendario, las causas de las altas y bajas, la reglamentación del pitcheo y la organización de los juegos de postemporada. Se confirmó que los partidos se realizarán en las cabeceras provinciales, aunque en casos excepcionales podrían trasladarse a municipios si se garantizan las condiciones necesarias.

El calendario oficial de la temporada y los rosters definitivos se darán a conocer en el Congresillo Técnico del 1 de octubre, donde también se revisarán los planes de entrenamiento y las precisiones sobre la nueva estructura nacional.

Entre las novedades figura la regulación del uso de los lanzadores, con descansos obligatorios según la cantidad de lanzamientos, y la posibilidad de realizar altas y bajas durante toda la competencia, administradas directamente por las provincias.

El sistema competitivo mantiene la clasificación de cuatro equipos por cada zona, Oriental y Occidental, cuyos ganadores disputarán el Campeonato Nacional.

Estos ajustes buscan dotar de mayor flexibilidad al torneo y responder a las exigencias de una temporada extensa, donde la organización logística y el pitcheo tendrán un papel decisivo.

En tanto, Raúl Fornés explicó todo lo relacionado con la publicidad y el patrocinio del principal evento beisbolero cubano.

Además hizo énfasis en la necesidad de buscar patrocinadores entre los empresarios de la provincia, en correspondencia con las leyes aprobadas en el país.

En medio de un contexto energético complejo, el país asume la realización de la 65 Serie Nacional de Béisbol con exigencia y garantías, para brindar al pueblo cubano el espectáculo que merece y mantener viva la pasión por el deporte nacional.

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