Aprendizaje y socialización desde la comunidad

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- Nancy de la Paz Ramírez Blanco tiene su casa en esta ciudad cabecera, siempre a disposición de niños de la comunidad, que estudian en el seminternado «Eduardo Pérez Sánchez», y con frecuencia recurren a ella para tareas escolares u otras actividades.

Durante los preparativos para una exposición por el centenario del líder histórico Fidel Castro Ruz, junto a ella estuvieron varios de los pequeños en un proceso de creación colectiva, a manera de enseñanza por la sexagenaria educadora.

Muy útil y práctica es la idea para el mejor empleo del tiempo libre o extraclases entre el grupo de niños, cuyo provecho está en el aprendizaje, la socialización y afianzamiento de valores, en un espacio seguro cercano a sus hogares.

«Por los 100 años de Fidel se hizo un trabajo muy bonito, con dibujos hechos por mis manos, pero ellos me traían cartulinas y recortes de fotografías; yo les ponía el pie de grabado por lo que representaban o seleccionaba fragmentos de anécdotas, poemas y frases», relató Nancy.

Lauren de la Caridad Torres Pérez, de séptimo grado, vivió la experiencia porque «recortaba las cosas de unas revistas Zunzún, y venía para acá con ella, y mientras se ponía a dibujar le ayudábamos con lápices de colores; me ha enseñado que, aunque Fidel ya no esté podremos seguir recordando su obra».

Ángel Antonio Torres García, de quinto grado, cuenta que «ella nos invitó para aprender mucho de Fidel por los 100 años, y una de las anécdotas era sobre su barba, que no se afeitaba porque eran 15 minutos para eso, y los necesitaba para pensar, escribir y tener ideas de cosas por hacer».

El niño de sexto grado, Jonatan Garvin Rosales, la vio dibujar, «y aprendí con ella; le traje cartulina, un dibujo del mapa de Cuba y otras cosas».

Nancy aún trabaja en el Centro de Documentación (CEDIP) perteneciente al sector educacional, pero le queda tiempo para ayudar en los trabajos prácticos, tareas de la escuela y confección de alguna lámina.

«Pienso que en lo patriótico militar se puede hacer más en las escuelas y con la población; cuando tengo a los niños en mi casa les hablo del himno, que lo cantan muy bien y hago un llamado a toda Cuba por el respeto de ese símbolo nacional, al quitarse la gorra o el sombrero, no seguir caminando cuando se escucha y entonarlo como marcha de combate.

«Los niños desde pequeños deben conocer todos los valores morales y políticos, saber, por ejemplo, el por qué se saluda a la bandera, que se debe enseñar desde el prescolar; además que conozcan los dirigentes del país, y de la trayectoria del Comandante en Jefe Fidel».

Ramírez Blanco insiste en reforzar los valores, el compartir y la socialización, pues «hay niños tan tímidos que no saben expresarse y son un caudal de inteligencia».

Aun sin servicio eléctrico en la tarde-noche, Nancy busca una lámpara y los niños se sientan alrededor de la mesa para hacer sus trabajos. También colaboran con compañeritos de la escuela en la entrega de calzado o prendas que se les han quedado, como forma de colaboración y de ser solidarios.

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