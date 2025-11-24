24 de Nov de 2025

Gradúa Universidad de Las Tunas estudiantes normalistas mexicanos

24 de Nov de 2025
 - Evelyn Charité
Las Tunas.- Con la ceremonia de graduación culminan con éxito su programa de intercambio académico en la Universidad de Las Tunas 24 jóvenes estudiantes de Escuelas Normales de México, marcando el cierre de una movilidad que fortaleció los lazos formativos entre ambas naciones.

El acto protocolar, cargado de satisfacción y agradecimiento, fue la culminación de seis semanas de trabajo, durante las cuales los estudiantes no solo se integraron al proceso docente en aulas, sino que también enriquecieron la vida universitaria con la Gala Cultural «México no es un país, es un universo» y talleres de tradiciones artesanales.

El decano de la facultad de Educación, el doctor en ciencias Yunier Guerra Borrego, destaca la diversidad de estudiantes en la pasantía, quienes enriquecen su preparación como profesores, adquiriendo experiencia y cultura para mejorar la educación en su país, además de que se les ofrece la oportunidad de acceder a posgrados en la Facultad de Ciencia y Educación tras su graduación.

La graduación sirvió para refrendar los convenios de colaboración con México , demostrando que iniciativas como «Trabajar Juntos es Triunfar» rinden frutos concretos en la formación de profesionales más competentes y con una visión internacional.

Los graduados parten con una valiosa experiencia que replicarán en sus comunidades, llevando consigo el sello de la educación pedagógica cubana.

Temas: Graduación de normalistas mexicanos - Universidad de Las Tunas

