Las Tunas se alista para la XXXII Jornada Premio Literario Portus Patris

Las Tunas.- La vanguardia artística e intelectual de la provincia de Las Tunas se prepara para celebrar, del 24 al 26 de septiembre de 2026, la XXXII edición de la Jornada Premio Literario Portus Patris, el evento literario por excelencia de la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

​Durante tres intensas jornadas, la sede de la AHS, la Fundación Nicolás Guillén y la emblemática Plaza Martiana se convertirán en escenarios de debates teóricos, recitales poéticos y presentaciones de libros.

​El itinerario arrancará el jueves 24 de septiembre a las 9:30 a.m en el Portal del ReyMar con la revista promocional Tocarte, que contará con la participación de jóvenes creadores como Ana Margarita Arada, Eric Villavicencio, Jesús Ricardo, Sandro Leyva y el Dúo Once; más tarde, en la sede de la AHS, el espacio teórico La última palabra abordará la obra y trascendencia de Antonio (Tony) Borrego en una conferencia a cargo de Argel Fernández Granado, Luz de la Caridad Maestre y Marina Lourdes Jacobo Medina.

La tarde cerrará con la primera sesión del tradicional recital Ovejas y Demonios, conducido por Sandro Leyva, con lecturas poéticas, la trova de Freddy Laffita y la presentación del libro Región de corte, de Tomas Escobar.

​El viernes 25 mantendrá una cargada agenda que comenzará con actividades de literatura infantil en la Escuela Primaria República de Chile; a las 10:00 a.m, la peña De qué callada manera, conducida por Raúl Leyva en la Fundación Nicolás Guillén, reunirá a reconocidos autores e investigadores, entre ellos Eduardo Rosell, Carlos Tamayo y Saimy K. Torres, para debatir sobre la narrativa tunera y la memoria urbana.

Por la tarde, Eduardo Rosell impartirá una conferencia sobre el ritmo y la fonética de la poesía, seguida por la presentación de varios títulos recientes, como Ejercicio de contaminación de Junior Fernández Guerra, La foto de Rembaud de Raúl Leyva y Álbum de recortería de Yeinier Aguilera.

​El sábado 26 iniciará con una de las citas teóricas más esperadas: el panel dedicado a la figura de Lina de Feria y su profunda impronta en las letras cubanas, con intervenciones de Carlos Esquivel, Armando López y Tomas Escobar. En el espacio El manuscrito perdido, que tendrá lugar en la Plaza Martiana, se presentarás los libros Ambigua arquitectura de la pérdida, de Tomas Escobar, y Sylvia vestida de verde, de Lismary Fernández.

​Como colofón de las jornadas, el sábado en la tarde se realizará el espacio Sinestesia con la participación de los escritores finalistas del concurso y la música del trovador Jesús Pérez.

​El broche de oro llegará a las 8:00 p.m con la peña La Musaraña, donde se darán a conocer los ganadores y se realizará la entrega oficial del XXXII Premio Nacional Portus Patris 2026, reconociendo la excelencia de las nuevas voces literarias de Cuba.

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