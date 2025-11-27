27 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Jesús Ricardo Pérez Sicilia: las voces jóvenes mantienen viva la trova cubana

27 de Nov de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
   30

Las Tunas.- En el panorama actual de la música cubana, la trova perdura como expresión artística que combina poesía, compromiso social y tradición.

Entre las voces que mantienen vivo este legado se encuentra el joven trovador tunero Jesús Ricardo Pérez Sicilia, quien en los últimos meses ha consolidado su presencia en el ámbito cultural nacional a través de participaciones en festivales, programas de televisión y conciertos en espacios emblemáticos.

En declaraciones exclusivas a Tiempo21 Pérez Sicilia expresó su emoción por volver a la capital cubana: «Es una alegría tremenda regresar a La Habana, no solo porque es la capital y que tiene un movimiento cultural muy potente, muy poderoso, sino también porque acá viven muchos amigos, muchas personas a las que quiero y me place mucho compartir con ellos, abrazarlos».

Su regreso a La Habana incluyó dos compromisos artísticos de relevancia. El primero fue la participación en el programa «Entre manos», que se transmite todos los martes en horario estelar por Cubavisión, dedicado íntegramente a la trova y la canción cubana. Al respecto, el artista comentó: «Su director Juan Carlos Traviezo y su guionista Rey Montalvo, guionista y conductor, tuvieron la gentileza de invitarme y por supuesto les dije que sí, para mí es un honor tremendo participar en este espacio televisivo tan necesario para la canción cubana».

La segunda cita habanera fue un concierto en la Casa de la Bombilla Verde, espacio que calificó como «santuario de la canción cubana y de la bohemia habanera». Esta presentación estuvo compartida con el documental «Santa Canción», del realizador Juan Carlos Travieso, de quien Pérez Sicilia destacó «ha dedicado una obra importante a la trova cubana».

El trovador de casa hizo referencia al Festival Longina Canta a Corona, evento fundamental en el calendario de la trova cubana que se realiza en Santa Clara. Sobre el documental presentado, explicó: «recoge en sí parte de la historia del Festival Longina Canta a Corona, un festival que se realiza en la hermosa ciudad de Santa Clara y al que he tenido la suerte de visitar, por supuesto».

La proyección nacional de Pérez Sicilia no es reciente, y su presencia en los medios tampoco es novedad, anteriormente había sido invitado al programa De Tarde en Casa para promocionar su concierto en el Museo de Bellas Artes, demostrando la continuidad de su trabajo mediático.

La concepción profundamente humana del quehacer trovadoresco parece resonar en la obra de Pérez Sicilia, quien al referirse a su vínculo con La Habana afirmó: «Y es la trova, es la canción, son estos espacios maravillosos de La Habana los que siempre me hacen volver y desear que la canción nunca termine, la canción del alma, la canción de la vida».

Su trayectoria representa la vitalidad de la nueva generación de trovadores cubanos que, sin renunciar a las esencias de este género centenario, lo revitalizan con su propuesta contemporánea.

Como él mismo concluye, es esa conexión entre la canción, el alma y la vida lo que motiva su quehacer artístico, asegurando que la tradición trovadoresca, tan arraigada en el corazón cultural cubano, continúe floreciendo a través de nuevas voces que honran el pasado mientras cantan al presente.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Jesús Pérez Cicilia - trova

Últimas noticias

Los Leñadores blanquean a los Cazadores en Amancio

Toda una fiesta se vivió en el estadio Gilberto Ferrales del sureño municipio de Amancio, con el regreso de un partido de la Serie Nacional de Béisbol que enfrentó a Leñadores y Cazadores. El público disfrutó de un duelo atractivo, dominado por los tuneros con marcador final de 6×0.

Participa Agroint en Fihav 2025

Una vez más, la empresa Agroint de la provincia de Las Tunas participa en la Feria Internacional de La Habana, principal bolsa comercial de la región, en lo que constituye otra oportunidad para fortalecer su gestión económica.

Las Tunas por mayor participación de los adolescentes en los espacios asistenciales

Otorgarle mayor participación a los adolescentes ante los servicios asistenciales que se implementan en Las Tunas para su atención integral, motivó un encuentro de evaluación de representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), el Departamento Materno Infantil en Cuba y profesionales de la Salud Pública.

Los Leñadores mantienen el paso firme en la Serie Nacional

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas ratificaron su buen momento al imponerse con marcador de 7×0 frente a los Cazadores de Artemisa, resultado que les permite mantenerse a solo dos juegos de diferencia del primer lugar de la tabla.

La Serie Nacional vuelve a Amancio

El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.

Más leido

Otras Noticias

La magia triunfa en Las Tunas más allá del podio

La magia triunfa en Las Tunas más allá del podio

No fue solo un festival, fue un acto de fe. En la gala de clausura del Ánfora 2025, cuando por fin se anunció que «Fantasía e ilusión», de la compañía camagüeyana Teatro Cubano de la Magia, se alzaba con el Gran Premio, el verdadero truco ya había sucedido horas antes. Un hechizo colectivo de perseverancia que convirtió a cada participante en un ganador.

El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

En el marco de la edición 2025 del Festival Ánfora, que convierte a esta ciudad en la capital nacional de la ilusión, uno de los momentos más significativos tuvo lugar en el Memorial Vicente García González con la entrega de condecoraciones a personalidades y organizaciones que han aportado al desarrollo de las artes mágicas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *