Radio Victoria en Vivo

InicioSaludDevuelven vitalidad a escenario asistencial en comunidad de Las Tunas

Devuelven vitalidad a escenario asistencial en comunidad de Las Tunas

Yami Montoya
Por: Yami Montoya
0
0
Consultorio Médico 1841 del reparto Buena Vista. (Fotos de la autora).

Las Tunas.- Más de mil habitantes, del reparto Buena Vista, pertenecientes al consultorio médico 1841, disponen de un espacio renovado para el seguimiento y la atención materno-infantil y a otros grupos vulnerables, tras un proceso de reparación del inmueble, perteneciente al policlínico Gustavo Aldereguía.

Durante la reinauguración, a la que asistieron las máximas autoridades del territorio y del sector sanitario, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, constató las transformaciones e interactuó con el grupo básico del médico y la enfermera con permanencia por más de 10 años de convivencia en la comunidad.

En intercambio con trabajadores del sector el primer secretario del Partido anunció el programa de rehabilitación de estas instalaciones.

En su diálogo anunció un plan de actividades con el objetivo de rescatar estas edificaciones e incrementar la calidad y satisfacción de los servicios que se prestan, «a partir de septiembre iniciará un proceso de rescate de los consultorios médicos de la familia, con la convocatoria y la asignación a todos los directores en la provincia, de las instalaciones que van atender en función de que la mayoría queden en buenas condiciones antes del 3 de Diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana.

«Existen carencias de recursos, pero siempre se puede hacer algo más por estos importantes centros que garantizan la salud desde la comunidad», apuntó.

Remozamiento, pintura, cambios en la carpintería, imprimen confort para la atención a la población del área y al quehacer del personal sanitario, así como también labores de restauración de las viviendas de la doctora y la enfermera de la familia.

Al destacar el quehacer de los profesionales, la doctora Yuliet Pérez Almaguer, directora del área de Salud Gustavo Aldereguía Lima, detalló entre los resultados la categorización docente, indicadores favorables en el Programa de Atención Materno Infantil al mantener en cero la tasa de mortalidad infantil, y sostenibilidad en el trabajo de higiene y epidemiología, mediante la concepción de la medicina preventiva.

Como exponentes del Programa de Medicina Familiar estas reparaciones posibilitan la modificación de estos escenarios asistenciales enclavados en la comunidad y en busca de la satisfacción de los servicios a la población.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Yami Montoya
Yami Montoya

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu