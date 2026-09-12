Bravos de Margarita apuestan por Darién Núñez

Las Tunas.- El tunero Darién Núñez vuelve a los Bravos de Margarita con la misión de aportar al pitcheo de la «Máquina de Guerra», después de un 2026 donde participó con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol y tras superar un procedimiento quirúrgico en su oído.

El zurdo cubano, que ya había reforzado al club en el pasado Round Robin, ahora estará desde el primer día en la temporada 2026‑2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVPB), aportando experiencia y solidez a una rotación que busca ser protagonista.

Los Bravos de Margarita anunciaron su primera avanzada de ocho importados, integrada por seis lanzadores, un jardinero y un infielder.

Entre ellos destaca el esperado regreso del japonés Tomo Otosaka, figura muy apreciada por la afición, y la continuidad del dominicano Ángel Rondón, quien afrontará su tercer año con el uniforme margariteño.

También se suman el panameño Jorge García, el colombiano Luis Escobar, el estadounidense Solomon Bates y el cubano Alejandro Hernández, todos con capacidad de abrir juegos o reforzar el bullpen según las necesidades del mánager Henry Blanco.

El grupo lo completa el infielder cubano Diosbel Arias, que debutará en la LVBP.

La gerencia insular, encabezada por Yves Hernández y José Manuel Fernández, subrayó que la importación de este año responde a un plan estratégico para dar el salto definitivo hacia el campeonato.

“Ya sabemos lo que es llegar a una final y ahora queremos alcanzar la meta que tanto hemos anhelado”, expresó Hernández, mientras Fernández destacó que la mayoría de los brazos extranjeros tienen la versatilidad para adaptarse a distintos roles durante la campaña.

El regreso de Núñez, tras su recuperación física, le permitirá al equipo contar con un zurdo de calidad probada, capaz de marcar diferencias en una liga donde el pitcheo suele ser determinante.

Los Bravos Margarita iniciarán sus entrenamientos el 29 de septiembre en el estadio Nueva Esparta, con la mirada puesta en conquistar su primer título de la LVBP.

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