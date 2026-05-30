Pescadores campeones de las Pequeñas Ligas en Amancio

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- En una disputada final de las Pequeñas Ligas, celebrada en el estadio Gilberto Ferrales del municipio de Amancio, el equipo Pescadores se coronó campeón del torneo al derrotar a los Azucareros. El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el entusiasmo de los jóvenes peloteros, que ofrecieron un espectáculo digno de admiración.

Los vencedores anotaron nueve carreras, conectaron cinco hits y cometieron dos errores. Por su parte, los Azucareros llegaron en dos ocasiones a la goma, conectaron siete imparables y jugaron sin fallos a la defensa.

El triunfo desde la lomita correspondió a Defrán Cutiño, quien supo controlar a la ofensiva rival y guiar a los Pescadores hacia la victoria. En contraste, Leonar Áreas cargó con la derrota pese a su esfuerzo por mantener a los Azucareros en el juego.

En la ofensiva de los Pescadores destacaron Lesri González y Frank Cutiño, ambos con cuadrangulares. Por los Azucareros sobresalieron Wilmer Áreas, Reidel Castellanos y el propio Leonar Áreas, quienes mantuvieron la combatividad de su equipo hasta el último out.

Al concluir el colorido encuentro se realizó la ceremonia de clausura, donde se reconoció moral y materialmente a los jugadores más sobresalientes del evento. La premiación puso el broche final a un torneo que reafirma la pasión por el béisbol en la comunidad.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: los Pescadores se proclamaron campeones, los Azucareros ocuparon el segundo lugar y los Eléctricos se quedaron con el tercer puesto.

El reconocimiento al mejor director fue otorgado al destacado exlanzador tunero Isidro González Figueredo, quien demostró su experiencia y liderazgo al frente de su equipo.

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