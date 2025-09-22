22 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Ever llega a Nueva Delhi para participar en Campeonato Mundial de Paratletismo

22 de Sep de 2025
 - Yordanis Rodríguez Vega
Portada » Noticias » Ever llega a Nueva Delhi para participar en Campeonato Mundial de Paratletismo

El jabalinista puertopadrense Ever René Castro Martínez llegó a Nueva Delhi, capital de la India, con el objetivo de participar en el Campeonato Mundial de Paratletismo, programado entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre.

El hijo ilustre de la comunidad de Maniabón, viajó hasta el país más poblado del mundo ( superior a los 1400 millones de habitantes) como parte de la delegación cubana, la cual tiene, entre otras figuras, al también jabalinista Guillermo Varona y el saltador de longitud Robiel Yankiel Sol.

Castro Martínez, especialista en el lanzamiento de la jabalina, categoría F-41, competirá el venidero 5 de octubre a las 6 y 18 de la tarde, hora de Nueva Delhi, 8 y 48 de la mañana en Cuba.

Al certamen más importante del año, el recordista continental y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, llega con marca personal de 38.54 metros, lograda este propio año en el Gran Prix de Túnez.

/lrc/

Temas: Campeonato Mundial de Paratletismo - Ever René Castro Martínez

