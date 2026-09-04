Los Leñadores derrotan a los Cachorros en la pretemporada

Los Leñadores derrotan a los Cachorros en la pretemporada

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas y los Cachorros de Holguín volvieron a medir fuerzas en la pretemporada, esta vez en el estadio Julio Antonio Mella, donde los verdirrojos se impusieron por la mínima diferencia al vencer 4×3 en un extenso duelo de 14 entradas.

El resultado sirvió de revancha para los tuneros, que días atrás habían caído 10×8 en el Calixto García.

La alineación inicial de los Leñadores estuvo integrada por Dani Luaces, Yudier Rondón, Yosvani Alarcón, Maikel Yordan Molina, Yassel Izaguirre, Luis Pérez, Yor Alarcón, Yerlandi Damas y Norge Torres, quienes sostuvieron el pulso ofensivo durante el maratónico desafío.

En el cuerpo de lanzadores destacó el regreso de Leandro Cañada, quien trabajó tres entradas en su primera aparición tras superar una lesión. También se subieron a la lomita Eloy Borrego y Osiel Matos, aportando estabilidad en los tramos intermedios.

El más sobresaliente del choque fue Yosvani Alarcón, al conectar dos imparables e impulsar par de carreras. Otro que brilló fue Yor Alarcón, quien defendió tanto la inicial como la antesala y también disparó dos jits.

Los Leñadores continúan su preparación en el Julio Antonio Mella y el próximo 10 de septiembre enfrentarán a los Toros de Camagüey en el estadio Gilberto Ferrales del municipio de Amancio, dentro de la ruta de fogueo rumbo a la Serie Nacional 65.

Los actuales subcampeones de Cuba entran ya en su sexta semana de entrenamientos, y en pocos días se dará a conocer la lista definitiva que representará a la novena tunera en el campeonato.

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