Milei reivindica el golpe de Pinochet en Chile y acusa a la izquierda de ser “el mal”

Milei reivindica el golpe de Pinochet en Chile y acusa a la izquierda de ser “el mal”

El presidente Javier Milei habló en el Foro Madrid, una reunión de la ultraderecha que se realizó esta vez en Santiago de Chile. Allí, el mandatario argentino eligió reivindicar el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973 que llevó a una sangrienta dictadura de más de 17 años.

“Chile es un lugar emblemático”, lanzó Milei para luego sostener que “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

“Gracias a ellos, Chile fue, sin lugar a dudas, la envidia en términos económicos de toda la región”, dijo.

Relató que luego Chile “cayó en la farsa del socialismo del Siglo XXI como el resto de la región”, pero celebró que la ultraderecha llegó al poder con la victoria de José Antonio Kast, a quien definió como su amigo.

En su discurso, Milei insistió en sus menciones a la izquierda como “el mal”, habló en reiteradas ocasiones de la Unión Soviética y llamó a que la derecha se organice.

“Esta es una batalla a nivel global”, consideró para luego pedir enfrentar al “cáncer de la izquierda”.

Aprovechó para criticar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a la Internacional Socialista, al Foro de San Pablo y al “estatismo y al comunismo”.

“Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”, insistió para luego apuntarle a Sánchez: “Está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman”.

Palo para Macri

Después abundó en repetir los supuestos éxitos de su gobierno y reiteró que fue víctima de un intento de golpe en 2025. “Nuestro programa económico está tan bien diseñado que superó todos sus embates”, dijo.

Allí aprovechó para arrojarle una crítica a su ¿aliado? Mauricio Macri. Consideró que “el gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro”.

Opinó que Macri “se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”. Y completó: “Nosotros no lo vamos a hacer, no vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”.

Calificó de “zurdos mugrosos negadores de la realidad” a quienes denuncian la crisis que atraviesan la mayoría de los sectores económicos en la Argentina.

“Estamos en una batalla que nos excede a cada uno de nosotros y a nuestras naciones, es una batalla entre el bien y el mal”, concluyó su discurso.

(Tomado de Cubadebate)