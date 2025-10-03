3 de Oct de 2025

Concluye taller sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes

 - Yami Montoya
   14
Las Tunas.- Luego de tres jornadas concluyó en la ciudad de Bayamo el Taller Contribución para el Desarrollo de un Entorno Transformador a favor de la Salud Sexual y Reproductiva y el Bienestar Adolescente, que contó con la participación de más de medio centenar de profesionales de diversos sectores, organizaciones e instituciones de las provincias de Las Tunas y Granma.

En esta oportunidad la Sala de Convenciones del hotel Sierra Maestra resultó la sede del evento que propició herramientas para promover y fortalecer los servicios de atención integral a este grupo etario desde las alianzas intersectoriales y espacios inclusivos, y ante la reflexión y asesoramiento de los problemas que hoy deterioran su bienestar.

Comportamientos sexuales, fecundidad, embarazo en la edad temprana, infecciones de transmisión sexual, violencias y derechos sexuales y reproductivos figuraron entre los temas abordados por facilitadores de un equipo multidisciplinario de consultores de la Organización Mundial y Panamericana de Salud, la Unidad Nacional de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (PROSALUD) y la Red de Jóvenes Por la Vida.

A favor de incrementar el conocimiento, propiciar la construcción colectiva y el trabajo intersectorial se socializó el quehacer de los servicios de consejería sobre ITS-VIH/Sida y de la Red de Jóvenes Por la Vida a fin de contribuir a una vida sexual responsable de la adolescencia, pues forma parte de la salud integral en esta etapa de la vida.

Con un diseño dinámico para motivar el interés por analizar aspectos claves que permitan mejorar la salud sexual y reproductiva, así como el desarrollo general de los adolescentes, el taller tendrá su visualización a nivel de cada territorio con el propósito de socializar las principales problemáticas que hoy limitan el autocuidado responsable y el bienestar integral de los más jóvenes.

/mga/

Temas: Bienestar Adolescente - salud sexual y reproductiva

