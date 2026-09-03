Trump quiere que el estrecho de Ormuz lleve su nombre

El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso este miércoles en Truth Social renombrar el estrecho de Ormuz como “estrecho Trump”.

“Ahora que está bajo control de EE.UU., ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho Trump???”, escribió el mandatario. Añadió que “sería ‘más caliente’ que nunca”, al igual que Estados Unidos.

En agosto, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el principal órgano de seguridad del país, publicó un mensaje en las redes sociales en el que expuso con ironía el deseo de EE.UU. de poseer el estrecho de Ormuz pese a la distancia y a su incapacidad de controlarlo.

“La brecha entre la incapacidad de Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y su pretensión de poseerlo es mayor que la distancia de 7 000 millas entre Washington y el propio estrecho. Bienvenidos al orden posestadounidense en el golfo Pérsico”, reza la publicación de Rezai en X, agregando que “algunos sueños están demasiado lejos de la realidad”.

Irán ha insistido en repetidas ocasiones que el estrecho sigue cerrado, pese a las afirmaciones de las autoridades estadounidenses, y advirtió que no se reabrirá hasta que EE.UU. “corrija su comportamiento”. También aclaró que más del 50 % de la costa del golfo Pérsico pertenece a la República Islámica y que, por tanto, le corresponde gestionar el paso marítimo. Además, ha reiterado su voluntad para poner fin a la guerra y su oposición a los “belicistas”.

No es la primera vez que Trump cambia el nombre de accidentes geográficos. Anteriormente, firmó una orden ejecutiva para renombrar oficialmente el lago Ontario, que en adelante será conocido en EE.UU. como “lago América”. En 2025, ordenó que el Gobierno estadounidense utilizara la denominación ‘golfo de América’ para referirse al golfo de México.

(Tomado de Cubadebate)