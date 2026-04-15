Pese a agresiones israelíes y rechazo popular, Beirut y Tel Aviv pactan diálogo en fecha y lugar aún por determinar

Pese a agresiones israelíes y rechazo popular, Beirut y Tel Aviv pactan diálogo en fecha y lugar aún por determinar

Una reunión celebrada este martes en Estados Unidos entre la embajadora libanesa Nada Hamada Mauad y el embajador israelí Yechiel Leiter concluyó con un acuerdo para iniciar negociaciones directas entre Líbano e Israel, según confirmó un comunicado conjunto emitido tras el encuentro.

La cita se desarrolló en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y las negociaciones se llevarán a cabo en una fecha y lugar aún por determinar.

El encuentro tuvo lugar a pesar de las continuas agresiones israelíes contra territorio libanés y en medio de un amplio rechazo popular dentro de Líbano hacia esta iniciativa.

Estados Unidos expresó su respaldo a la continuidad del proceso y a los planes del Gobierno libanés orientados a recuperar el “monopolio de las armas”. Señaló que cualquier acuerdo de cese de hostilidades entre Beirut y Tel Aviv» deberá alcanzarse bajo auspicios estadounidenses, y reafirmó su apoyo al “derecho de ‘Israel’ a defenderse frente a los ataques de Hizbullah”.

Washington manifestó su expectativa de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo de “paz integral” que supere los entendimientos alcanzados en 2024.

Por su parte, Israel subrayó la necesidad de desarmar a los grupos armados no estatales y desmantelar su infraestructura, y reiteró su “disposición a participar en negociaciones directas orientadas a resolver los asuntos pendientes y alcanzar una paz duradera”.

El Estado libanés insistió en la aplicación íntegra de la declaración de cese de hostilidades de noviembre de 2024, destacando la importancia de preservar la unidad territorial y la plena soberanía.

También llamó a un alto al fuego y a la adopción de medidas urgentes para atender la crisis humanitaria derivada del conflicto. Según el comunicado, el proceso negociador podría abrir la puerta a programas de reconstrucción, recuperación económica y ampliación de oportunidades de inversión en Líbano.

Previamente, la Presidencia libanesa había anunciado una llamada telefónica oficial —la primera de este tipo— entre Tel Aviv y Beirut, representados por sus embajadores en Washington. Durante esa conversación también participó el embajador estadounidense en Líbano, Michael Issa, quien se encontraba en la capital estadounidense en ese momento.

En este contexto, el secretario general de Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, reiteró el lunes el rechazo de la resistencia a cualquier negociación con la entidad de ocupación.

Qassem calificó el proceso como “absurdo” y como una concesión gratuita por parte de las autoridades libanesas, al tiempo que instó a reforzar la unidad nacional frente al enemigo.

En las calles, este rechazo se manifestó también mediante concentraciones de protesta realizadas en días recientes frente al Palacio de Gobierno en Beirut, donde los participantes expresaron su oposición a cualquier proceso negociador mientras continúan los ataques de las fuerzas de ocupación.

(Tomado de Cubadebate)