Comenzarán a prestar servicio nuevos vehículos en Las Tunas

Las Tunas- El sistema de transporte público de la provincia muy pronto pondrá en circulación nuevos vehículos eléctricos y de combustión para la movilidad de personal de la salud, el traslado de mercancías y los servicios necrológicos.

El master Alexander Torres Pérez, director de la Empresa de Transportación de Pasajeros y Cargas Generales (Cardinal), informó a Tiempo21 que los medios fueron obtenidos a través del Fondo de Desarrollo y Sostenibilidad del Transporte mediante el cual serán adquiridos otros equipos.

Detalló que se trata de un microbús con cabida para trece personas a disposición del sector de la salud que también se integrará al servicio público urbano y dos paneles con capacidad para una tonelada y media de carga, todos climatizados y con otras garantías de confort y seguridad para choferes y pasajeros.

Dijo que, para garantizar estabilidad al servicio de los medios está en fase de puesta en marcha una estación de recarga con energía solar en el taller automotriz situado en la esquina de la calle Martí y Maceo en la ciudad de Las Tunas, unidad de nueva creación que se logró con el apoyo técnico- especializado de la provincia de Holguín.

El director de Cardinal informó que también comenzará a circular en Las Tunas un carro fúnebre de combustión con las condiciones de salud y seguridad para los conductores. Este servicio será beneficiado próximamente con otros equipos eléctricos.

Todos los vehículos ya están debidamente registrados, tienen otorgada su matrícula y son sometidos a la revisión técnica en los talleres del popularmente conocido Somatón para recibir la autorización y comenzar a circular a más tardar la próxima semana, una vez obtenida la licencia de operación y hecho los contratos con los organismos.

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