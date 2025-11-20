Acogerá Las Tunas XX Jornada Científica de las Ciencias Estomatológicas

Las Tunas.- Este 21 de noviembre profesionales y educandos de las ciencias estomatológicas desarrollarán la sesión presencial de la XX Jornada Científica Provincial de las Ciencias Estomatológicas, que anualmente posibilita el acercamiento investigativo y práctico de esta especialidad, recientemente acreditada en el territorio.

El Museo Provincial acogerá el evento que previamente realizó los cursos Pre-Jornada Virtual con el objetivo de promover el desarrollo de investigaciones orientadas a la solución de los problemas de salud bucal y la mejora de los servicios estomatológicos.

Este certamen convocado por el Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Ciencias Estomatológicas incluirá entre las temáticas a debate la Atención Odontológica Comunitaria, el Cáncer Bucal, el Diagnóstico y tratamiento de anomalías dentomaxilofaciales, la Rehabilitación protésica en la atención odontológica, Atención integral a los trastornos temporomandibulares.

El programa científico también incluye ponencias relacionadas con la Medicina Natural y Tradicional aplicada a la Odontología, la Educación y enseñanza en Odontología, el Adulto mayor y envejecimiento: un reto de nuestros tiempos y La periodoncia en función de la oclusión y la estética.

Coauspiciada por la Carrera de Estomatología, de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y el Departamento Provincial de Estomatología, la Jornada sesionará en las modalidades presencial, virtual y póster, con el propósito de promover salud, prevenir las enfermedades, y mejorar el estado de salud de la población.

Previo a esta sesión se habilitaron cursos relacionados a La edad y el sexo como factores de riesgo de los traumatismos dentoalveolares, Procederes clínicos desde la atención primaria para una guía anterior de la oclusión dentaria funcional, El estrés desde una óptica periodontal, El papel de la Proteína C Reactiva en el manejo integral del paciente con enfermedad periodontal y el Uso del láser en el tratamiento de tejidos orales blandos y duros.

/lrc/

