Renace la sala polivalente «Leonardo Mckenzie» para celebrar los 40 años de la cultura física y el deporte

15 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   21

Las Tunas.- La sala polivalente Leonardo Mckenzie Grant será sede de las actividades por el 40 aniversario de constituido el Día de la Cultura Física y el Deporte.

En vísperas de esta significativa celebración, varias empresas del territorio laboran sin descanso en la recuperación de esta emblemática instalación deportiva tunera.

Entre las fuerzas que se suman a este empeño destacan la Mipyme Milenium y la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza) Las Tunas, cuyos trabajadores laboran fundamentalmente en el tabloncillo, la colocación del techo, pintura y otras acciones constructivas.

El esfuerzo colectivo busca devolverle todo su esplendor a un espacio que ha sido testigo de innumerables eventos deportivos y culturales, reafirmando su condición de símbolo para esta ciudad.

La conmemoración por el 19 noviembre no solo rendirá homenaje a las cuatro décadas de promoción de la cultura física y el deporte, sino que también marcará un nuevo capítulo en la historia de este inmueble, que mostrará sus mejores galas gracias al empeño de trabajadores y especialistas que unen fuerzas en beneficio del pueblo.

La Sala Polivalente «Leonardo Mackenzie» se incluye entre las instalaciones deportivas dañadas tras el paso del huracán Melissa.

 

/lrc/

Temas: 19 de noviembre - día de la cultura física y el deporte - Las Tunas - sala polivalente Leonardo Mackenzie Grant

Más leido

Otras Noticias

