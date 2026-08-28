Consolida Red HSH en Las Tunas iniciativa Casas Prestadoras de Servicios de Prevención

Las Tunas.- La Red de HSH en la provincia, como parte de los servicios de salud, mantiene la promoción en las comunidades mediante la experiencia territorial Casas Prestadoras de Servicios de Prevención, una iniciativa con dos años de quehacer en Las Tunas.

Ante la respuesta al VIH-Sida esta iniciativa está orientada a apoyar la vinculación de las poblaciones claves al Sistema de Salud y su derivación a servicios como la profilaxis PreExposición (PrEP), subrayó Edel Luis Téllez Milanés, coordinador Provincial de las Redes HSH y TransCuba.

Explicó Téllez Milanés que la experiencia tunera está dirigida a quienes son más vulnerables a contraer el virus y otras ITS y consiste en prestar desde una vivienda en la comunidad los servicios de prevención, asesorías y la realización de pruebas para diagnósticos.

«Son casas de promotores, consejeros con suficiente capacitación para desarrollar el testeo comunitario, consistente en las pruebas rápidas duales de VIH y Sífilis, confidenciales y seguras, además de atender a las personas con inquietudes referente a la transmisión del VIH», apuntó.

«Esta práctica, que visualiza un proceso que puede convertirse en una rutina de salud como cualquier otro examen, valida la prevención como la herramienta más poderosa, una aliada del equipo de salud en la comunidad a fin de seguir contribuyendo al control de la epidemia de VIH-Sida», comentó el coordinador de la Red en Las Tunas.

La experiencia local Casas Prestadoras de Servicios de Prevención obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, por segundo año consecutivo, en la reciente Feria de Buenas Prácticas Desarrolladas, un espacio teórico con la participación de coordinadores de todas las provincias, y de la cual emergen experiencias y planes de trabajos que se generalizan para un mejor funcionamiento de la Red HSH.

Con 26 años de creada en la provincia, esta iniciativa comunitaria sostiene una labor para la construcción de entornos seguros y más humanos, fomenta la educación desde el respeto sin estigmas ni discriminación, con el mensaje permanente al autocuidado y la prevención.

Cuba impulsa múltiples programas para trabajar con una mayor integralidad el enfrentamiento al VIH, desde el acceso a la prevención, diagnóstico y pruebas, la promoción de los derechos, y la participación de los sectores sociales para disminuir su impacto y visualizar la importancia de implementar de manera sistemática acciones de promoción y educación a nivel comunitario.

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