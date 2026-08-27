Organizan actividades por el cierre del verano en Las Tunas

Las Tunas.- Un festival deportivo, recreativo y cultural será el atractivo mayor de las actividades previstas para este 29 de agosto en áreas de la Sala Polivalente y la Plaza de la Revolución de la ciudad de Las Tunas, como parte de la despedida de la actual etapa del verano.

Así se informó en el encuentro de la comisión provincial de verano, en el se chequearon los preparativos y aseguramientos para cada una de las propuestas, que incluyen iniciativas dirigidas a niños, jóvenes y adolescentes.

Desde las nueve de la mañana, en las canchas deportivas y avenidas aledañas a la instalación, comenzarán las actividades infantiles con juegos, exhibiciones y competencias, junto a otras opciones que incluirán la venta de productos gastronómicos por entidades estatales y privadas.

A las dos de la tarde se organizará un espectáculo infantil en el tabloncillo del recinto, con actuaciones de artistas de las artes escénicas, la compañía Huracán Mágico, la payasita Tonguita y la Colmenita de Las Tunas. La entrada tendrá un costo de cien pesos por espectador, y para evitar aglomeraciones las boletas se comercializarán el sábado en las taquillas de los teatros Tunas y de Buena Vista, así como en la sede de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Barbarito Diez”.

En horas de la tarde-noche del propio sábado, la plaza cultural del Tanque de Buena Vista acogerá un bailable de casino a las siete, en una convocatoria nacional que se desarrollará simultáneamente en todos los municipios del país. En el caso tunero, la agrupación Michel y su Cubanía será la encargada de amenizar la cita.

En esa misma locación, sobre las diez de la noche, se presentará la agrupación Aníbal y su Tumbao, mientras que en el escenario de la Plaza de la Revolución los DJ Tun animarán la fiesta para los jóvenes.

El domingo 30 se cerrará el verano en las playas del litoral norte y continuará la música y animación de los DJ en la Plaza de la Revolución de la capital provincial. En todos los casos, no faltarán las ofertas gastronómicas y comerciales a cargo de los sectores estatal y privado.

De esta manera concluirá una etapa que, bajo el lema Verano con mi gente, mantuvo una programación recreativa, cultural y de sano esparcimiento para niños, jóvenes y adolescentes, atemperada a la actual situación del país, y que dará paso a un nuevo período lectivo.

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