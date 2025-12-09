9 de Dic de 2025

Etecsa Las Tunas presente en Feria de la Ciencia y la Innovación

9 de Dic de 2025
 - Evelyn Charité
Las Tunas.-Este 9 de diciembre, el parque Maceo de esta ciudad se convirtió en el epicentro del conocimiento y el progreso local con la celebración de la Feria de las  Ciencias Sociales e Innovación para el Desarrollo.

Este evento, diseñado como una plataforma de intercambio teórico-práctico, tuvo un propósito claro y triple: elevar la calidad de vida de la sociedad tunera, impulsar la economía local y promover la protección del medio ambiente.

La feria se convirtió en un espacio para consolidar el vínculo esencial entre el conocimiento y su aplicación para solucionar problemas de la comunidad.

Un participante destacado fue la división territorial de ETECSA en Las Tunas, que tiene entre sus misiones impulsar la ciencia, la técnica y la innovación.

Jessica Ruz Calero, Jefa del Departamento de Coordinación General de la división territorial de ETECSA en Las Tunas nos detalla sobre el significado, el objetivo y el impacto de los proyectos que su empresa trajo a esta feria.

Esta feria nos deja claro que el camino hacia el desarrollo sostenible en Las Tunas se construye con soluciones prácticas, conocimiento aplicado y una visión integral que une a empresas, instituciones y la comunidad.

