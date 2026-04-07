Trump advierte a Irán sobre el fin del plazo para reabrir el estrecho de Ormuz y alerta sobre la «desaparición de una civilización»

Trump advierte a Irán sobre el fin del plazo para reabrir el estrecho de Ormuz y alerta sobre la «desaparición de una civilización»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Irán, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche.

“Esta noche desaparecerá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá”, escribió en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, en la república islámica se ha producido un cambio “completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes”, por lo que puede “ocurrir algo revolucionariamente maravilloso”.

“¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo‚ agregó. Tomado de Cubadebate