Fallece destacado periodista de Las Tunas Luis Manuel Quesada Kindelán

Las Tunas.- En la noche de este 17 de diciembre, a los 85 años de edad falleció el destacado periodista Luis Manuel Quesada Kindelán. Fue el primer integrante de nuestra organización que recibió el Premio Provincial de Periodismo por la Obra de la Vida “Rossano Zamora Paadín” en el 2005 por su excepcional trayectoria profesional.

Quesada Kindelán fue fundador de la prensa revolucionaria en Las Tunas y de su órgano de prensa, el periódico El Trabajador. Jubilado de la Emisora Radio Victoria desde el 2009, mantuvo una colaboración constante con el medio como editorialista y analista de temas sociales.

Muchos son los premios recibidos por Quesada Kindelán en el recorrido de su brillante carrera desde la década del 60 del pasado siglo, cuando Radio Victoria era Radio Circuito. Fue Vanguardia Nacional del sector de la Cultura y obtuvo el Premio Periodístico Por la Obra de toda la vida, en 2006. No obstante, su mayor lauro fue el reconocimiento de la audiencia y el apoyo de su familia, cual puntal que acompaña y estimula.

Hoy despedimos con profundo dolor, a este decano de la prensa tunera, un hombre que nos enseñó que la responsabilidad, la seriedad, la ética, el cumplimiento exacto y estricto del deber son los que, en definitiva, engrandecen a los seres humanos. Gracias, Luis Manuel Quesada Kindelán por los momentos compartidos. Descansa en paz.