18 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Fallece destacado periodista de Las Tunas Luis Manuel Quesada Kindelán

18 de Dic de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   80

Las Tunas.- En la noche de este 17 de diciembre, a los 85 años de edad falleció el destacado periodista Luis Manuel Quesada Kindelán. Fue el primer integrante de nuestra organización que recibió el Premio Provincial de Periodismo por la Obra de la Vida “Rossano Zamora Paadín” en el 2005 por su excepcional trayectoria profesional.

Quesada Kindelán fue fundador de la prensa revolucionaria en Las Tunas y de su órgano de prensa, el periódico El Trabajador. Jubilado de la Emisora Radio Victoria desde el 2009, mantuvo una colaboración constante con el medio como editorialista y analista de temas sociales.

https://www.tiempo21.cu/2023/06/24/el-decano-de-la-prensa-tunera-un-hombre-de-carino-y-respeto/

Fallece destacado periodista de Las Tunas Luis Manuel Quesada Kindelán

Luis Manuel Quesada Kindelán, fue merecedor del Premio por el Mérito Periodístico de la Radio cubana.

Muchos son los premios recibidos por Quesada Kindelán en el recorrido de su brillante carrera desde la década del 60 del pasado siglo, cuando Radio Victoria era Radio Circuito. Fue Vanguardia Nacional del sector de la Cultura y obtuvo el Premio Periodístico Por la Obra de toda la vida, en 2006. No obstante, su mayor lauro fue el reconocimiento de la audiencia y el apoyo de su familia, cual puntal que acompaña y estimula.

Hoy despedimos con profundo dolor, a este decano de la prensa tunera, un hombre que nos enseñó que la responsabilidad, la seriedad, la ética, el cumplimiento exacto y estricto del deber son los que, en definitiva, engrandecen a los seres humanos. Gracias, Luis Manuel Quesada Kindelán por los momentos compartidos. Descansa en paz.

Escuche declaraciones de Luis Manuel Quesada a propósito del aniversario 65 de Radio Victoria.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: fallece Luis Manuel Quesada - Las Tunas

Últimas noticias

Continúan en Las Tunas jornadas integrales contra las drogas

A los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas Doctor Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, adolescentes y jóvenes de la comunidad de San José, en esta ciudad, estuvo dedicada la jornada integral de intervención y de cultura de rechazo como parte del enfrentamiento «Contra las drogas se gana» en Las Tunas.

Los Leñadores defienden el trono

Los Leñadores de Las Tunas se impusieron este miércoles a los Indios de Guantánamo con marcador de 4×2, en un duelo que dio por terminado el calendario regular de la Serie Nacional 64.

Más leido

Otras Noticias

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Analizan en Las Tunas acciones higiénico-epidemiológicas actuales

Transformar el impacto de las enfermedades arbovirales en la salud de la población llamó la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez, durante un encuentro con representantes de entidades, organismos y del sector sanitario para evaluar las acciones higiénico-epidemiológicas en la provincia.

Año 2026, período para crecer en las producciones agropecuarias

Año 2026, período para crecer en las producciones agropecuarias

Del año 2026, los residentes en la provincia de Las Tunas esperan un incremento en las producciones agropecuarias que se refleje en la variedad y calidad de los alimentos que se comercializan en el territorio y que constituyen la base de la nutrición de las personas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *