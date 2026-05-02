Los Leñadores ganan en su debut en la Liga Élite

Los Leñadores ganan en su debut en la Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas hicieron valer su condición de locales en el estadio Julio Antonio Mella y derrotaron 11×4 a los Cachorros de Holguín, apoyados en una ofensiva de 12 imparables.

El partido se inclinó desde temprano, con cuatro anotaciones en el primer capítulo y un cuadrangular de Luis Antonio Pérez al inicio del segundo, lo que dejó fuera de combate al abridor visitante José Miguel Rodríguez, finalmente perdedor del choque.

La ofensiva tunera tuvo otros nombres propios: Yudier Rondón conectó un jonrón y dos sencillos, mientras que Yordanis Alarcón sumó un doble y tres remolques. Ambos respaldaron el trabajo de Yosmel Garcés, quien se acreditó la victoria tras cinco entradas con solo una carrera limpia permitida. Por Holguín, Yasiel González disparó un vuelacercas y añadió otra impulsada con sencillo.

El pitcheo de los Leñadores mostró control absoluto: entre Garcés, Rodolfo Díaz y Rodolfo Sorís enfrentaron a 37 bateadores sin otorgar boletos en las nueve entradas.

En otros resultados de la jornada, los Cocodrilos vencieron a los Huracanes 11×10 y Artemisa blanqueó a los Industriales con un contundente 14×0.

Este domingo, Leñadores y Cachorros volverán a medirse en el «Mella» tunero, con Islay Sotolongo y Rubén Rodríguez anunciados como abridores.

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