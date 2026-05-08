Listo Puerto Padre para la cuarta jornada de la Copa de Béisbol Primero de Mayo

Listo Puerto Padre para la cuarta jornada de la Copa de Béisbol Primero de Mayo

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa de Béisbol Social Primero de Mayo se prepara para su cuarta jornada en el estadio Hermanos Ameijeiras de la ciudad de Puerto Padre, con tres duelos que prometen intensidad y movimientos en la tabla de posiciones.

Según el programa oficial del torneo, los encuentros están previstos entre La Iglesia- Delicias, Los Tigres-Las Panteras y Tiburones-El Uvero.

El duelo estelar será sin dudas el que protagonizarán La Iglesia y Delicias. Los primeros llegan invictos con tres victorias en tres presentaciones, mientras que Delicias buscará recuperarse tras su primera derrota en la jornada anterior ante los Tigres 10 carreras por dos.

Por su parte, Los Tigres, también invictos con tres éxitos sin derrotas, se medirán a unas Panteras que vienen de golear 15 por dos a El Uvero y buscarán dar el golpe ante el líder.

En el otro encuentro, Tiburones y El Uvero, ambos sin victorias hasta el momento, pelearán por su primer triunfo en el torneo.

Tabla de posiciones

1-La Iglesia 3-0

2-Los Tigres 3-0

3-Delicias 2-1

4-Panteras 1-2

5-Tiburones 0-3

6-El Uvero 0-3

La cuarta jornada se celebrará en el Estadio Hermanos Ameijeiras de Puerto Padre desde las 10 de la mañana de este sábado.

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