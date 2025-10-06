Tributo en Las Tunas a los Mártires de Barbados

Las Tunas.- La EIDE tunera sirvió de escenario para el tributo en el Balcón del Oriente cubano a los Mártires de Barbados, en especial a Leonardo Mackenzie Grant y Carlos Leyva González.

A 49 años de este abominable crimen, Cuba recuerda a los hijos de esta tierra que vieron trunchadas sus vidas y que todavía hoy están presentes en la memoria de miles de cubanos.

Las jóvenes generaciones de esgrimistas de la tierra de “Vicente García” se comprometieron a ser consecuentes con el legado de los 24 deportistas que viajaban en ese avión.

“Mi homenaje hacia ellos es seguir entrenando cada día y ser una mejor atleta”, dijo la esgrimista Alisdana Reyes. En tanto, la joven María Karla Palomo manifestó que hay que seguir alcanzando buenos resultados “Mi sueño es llegar al equipo nacional y colgarme las medallas en los diferentes eventos. La esgrima es todo en mi vida”.

En este acto fueron condecorados con la Medalla “Mártires de Barbados” Ana Yordanka Estrada, Javier Rivero Sánchez, Ruslán Pérez Cruz, Danneris Suárez Torres, Richard Rodríguez y Yoenia Aguilera, representantes del sistema deportivo tunero.

Como invitada especial a este homenaje estuvo Maricela Leyva González, hermana de Carlos Leyva, uno de los esgrimistas tuneros que perdió la vida aquel 6 de octubre de 1976.

Este tributo en Las Tunas estuvo presidido por Wiliam Proenza, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y otras autoridades gubernamentales, deportivas y de las organizaciones de masas y estudiantiles.

/lrc/