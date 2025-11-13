13 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Transcurre en Las Tunas vacunación contra el Virus del Papiloma Humano

13 de Nov de 2025
 - Yami Montoya
   151

Las Tunas.- Más de dos mil 700 niñas de la provincia de Las Tunas conforman el universo a vacunar contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), uno de los fundamentales que causa el cáncer cérvico-uterino, como parte de una campaña que se extenderá hasta el 31 de enero de 2026.

CECOLIN Bivalente estará en los brazos de quienes cursan el cuarto grado y tengan nueve años cumplidos, un proceso que se realiza de manera inicial hasta el 27 de diciembre en escuelas primarias y centros de educación especial.

La jefa del Programa de Vacunación en Las Tunas, la licenciada Yahilín Nápoles Novella, apuntó que aquellas menores que no reciban la dosis durante la campaña podrán acudir posteriormente al policlínico de su área de salud para recibirla, como parte del proceso de recuperación en 22 vacunatorios certificados en las áreas de Salud y periféricos, ubicados en zonas de difícil acceso en la provincia.

Esta misma opción estará disponible para las que cumplan los nueve años en los meses restantes del año, pues CECOLIN Bivalente se incorpora a partir de esta campaña al Programa Nacional de Inmunización escolar que se realiza anualmente en Cuba, para garantizar la salud de las nuevas generaciones, añadió Nápoles Novella.

Destacó además que este inmunógeno responde a la relación comprobada entre la infección persistente por VPH y el cáncer de cuello uterino, y cuyos beneficios posibilitarán una mayor calidad de vida de las mujeres.

La nación de Cuba apuesta por la prevención en un futuro ante el cáncer de cérvico-uterino, que se forma por lo general, de manera lenta a lo largo del tiempo, y que anualmente afecta a más de mil 500 cubanas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Las Tunas - vacunación contra el virus del Papiloma Humano

Últimas noticias

Ailyn Vega de Castro y la pasión de ser bombera

Para la Mayor Ailyn Vega de Castro, jefa de la Unidad Técnica de Prevención de Incendios en la provincia de Las Tunas, la carrera de bombero no es simplemente una profesión, sino su razón de ser.

Presencia tunera en AFIDE 2025

Un grupo de 15 tuneros participa en la Convención Internacional de Actividad Física y Deportes (AFIDE 2025), que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones de La Habana con un amplio programa científico.

Parte a Santiago de Cuba contingente de la Empresa Eléctrica tunera

Unos 60 trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, agrupados en un contingente que honra con su nombre al patriota insigne del territorio, Vicente García González, partieron hacia Santiago de Cuba para incorporarse a las labores de restablecimiento del servicio afectado por el huracán Melissa.

Más leido

Otras Noticias

Las Tunas, más allá de un abrazo asistencial

Las Tunas, más allá de un abrazo asistencial

Humanismo y solidaridad son valores que enaltecen a los educandos de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, que llegaron hasta el centro de evacuación en el instituto preuniversitario de ciencias exactas Luis Urquiza Jorge, para llevar la prevención como parte de la educación en el trabajo de quienes cursan hoy el quinto año de Medicina.

Refuerzan en Las Tunas estrategia sanitaria en centros de evacuación

Refuerzan en Las Tunas estrategia sanitaria en centros de evacuación

La Salud Pública en la provincia de Las Tunas implementa una estrategia sanitaria que potencia la cobertura asistencial total en los centros de evacuación, habilitados en los municipios de Colombia, Jobabo, Las Tunas y Majibacoa, afirmó la doctora Yumara Acosta García, directora en función de la Dirección General de Salud.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *