El pulso rebelde de Santiago de Cuba

Las Tunas.- El 30 de julio de 1957, la ciudad de Santiago de Cuba respiraba tensión y esperanza, pero la aurora trajo también la herida. Frank País García, con apenas 22 años, fue sorprendido y asesinado junto a su compañero de lucha Raúl Pujol. La noticia corrió como relámpago y el dolor se transformó en grito.

Miles de corazones acompañaron a los caídos en un entierro que fue multitud e insurrección.

Frank, fue líder estudiantil, considerado el alma de la lucha clandestina, el jefe de acción y sabotaje, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, amante de la poesía, músico y pintor aficionado, pero sobre todo, maestro y revolucionario. Su amigo Raúl Pujol fue uno de los organizadores de la Resistencia Cívica santiaguera y su casa acogió varias reuniones del Movimiento y sirvió de refugio a Frank en no pocas ocasiones.

Al conformarse el II Frente Oriental, se encargó de confeccionar los implementos necesarios, además de la adquisición de equipos y suministros. La ferretería en la que trabajaba funcionó como centro de operaciones de las fuerzas clandestinas.

Tras el triunfo de 1959, Fidel proclamó que cada 30 de julio sería el Día de los Mártires de la Revolución para que la memoria de Frank, Raúl y de todos los caídos, se mantuviera viva en las sucesivas generaciones. Desde entonces Cuba recuerda aquel día en que Santiago se vistió de luto y de coraje.

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