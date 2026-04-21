La fuerza del Oriente convertida en Ejército

Era el 21 de abril de 1961 y el país aún vibraba con la victoria en Playa Girón. El sol apenas despuntaba sobre los cañaverales cuando la noticia comenzó a recorrer los pueblos: se fundaba el Ejército Oriental de Cuba.

Las personas aún celebraban la derrota de la invasión mercenaria, pero conscientes de que podían venir nuevas agresiones.

La Revolución había demostrado su fuerza pero también su vulnerabilidad, por eso Fidel, decidió reforzar la defensa en la zona más extensa y estratégica del país. “Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución”, dijo.

En los campos de entrenamiento improvisados, jóvenes milicianos, muchos provenientes de brigadas campesinas y estudiantiles, ajustaban sus fusiles y aprendían tácticas de combate.

Las familias vivían aquellos días con una mezcla de ansiedad y esperanza. Las madres preparaban café y pan para los hijos que partían a las prácticas. Los campesinos ofrecían sus parcelas para levantar campamentos.

Desde sus inicios, las tropas no solo asumieron tareas de preparación combativa, sino también de apoyo social. Sus miembros participaron en el desarrollo económico, en la protección de las personas ante desastres naturales y en la consolidación de la seguridad nacional.

Muchas son las vivencias o anécdotas referidas a huracanes como Flora, Alberto, Paloma, Ike, y el más reciente Melissa. En todos, el Ejército Oriental desempeñó un papel clave en la evacuación de miles de personas, el rescate de comunidades aisladas, la distribución de alimentos y medicinas; convirtiéndolo en un símbolo de protección y confianza.

Han transcurrido 65 años desde su fundación, pero el Ejército Oriental, “El Señor Ejército”, como fue bautizado; mantiene su papel de salvaguarda, concreta la preparación combativa de sus fuerzas y reafirma el legado de resistencia del oriente cubano considerado la cuna de la Revolución.