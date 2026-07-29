Arnoy Rojas: gran desempeño del taekwondo femenino cubano en Santo Domingo

La Tunas.- El taekwondo femenino de Cuba, bajo la dirección del joven entrenador tunero Arnoy Rojas, dejó muy buenas demostraciones en el Pabellón de Combate número 2 de Santo Domingo, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Las cinco representantes cubanas lograron subir al podio, confirmando el excelente momento de la disciplina.

Anaisel León y Arletti de la Caridad Acosta conquistaron el título regional, mientras que Tamara Robles, Marlyn Pérez y Elianet Crespo se alzaron con medallas plateadas, en una actuación que ratifica la fortaleza del equipo femenino.

Para Arnoy Rojas, este resultado tiene un significado especial: es la primera vez que participa en unos Juegos Centroamericanos como entrenador principal y lo hace con un desempeño impecable de sus pupilas.

“Es un orgullo enorme verlas subir al podio y demostrar que Cuba sigue siendo referente en este deporte”, expresó el técnico, quien ha sido clave en la preparación integral del conjunto.

La actuación en Santo Domingo marca el inicio de un nuevo ciclo olímpico para Cuba, y Rojas considera que este resultado es un punto de partida alentador hacia retos mayores como los Juegos Panamericanos de 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En definitiva, el debut del taekwondo femenino cubano bajo la guía de Arnoy Rojas no solo refuerza la tradición competitiva de la Isla, sino que también proyecta a Las Tunas como cantera de entrenadores y atletas de alto rendimiento en el escenario internacional.

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