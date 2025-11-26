26 de Nov de 2025

Zaydamis Márquez Cordoví culmina oncena en el Cross-Country Olímpico en Tokio 2025

26 de Nov de 2025
 - Yordanis Rodríguez Vega
La ciclista puertopadrense Zaydamis del Carmen Márquez Cordoví concluyó en la undécima plaza de la prueba de Ciclismo de Montaña (XCO), correspondiente al programa de competencia de los Juegos Sordolímpicos de Verano, en Tokio, Japón.

La carrera, disputada sobre una distancia total de 18.96 kilómetros, 6 vueltas a un circuito de 3.16 kilómetros, fue ganada por la atleta neutral Elizaveta Bavykina, quien se alzó con la medalla de oro.

El podio lo completaron la ucraniana Yelizaveta Topchaniuk, obtuvo el metal plateado y la también atleta neutral individual Arna Poretskova, se colgó en el cuello la medalla de bronce.

Márquez Cordoví, única representante del ciclismo cubano, completó la exigente prueba y se ubicó en la posición 11 de un total de 15 atletas inscritas, de las cuales 13 tomaron la salida y 11 lograron finalizar el recorrido.

Este desempeño cierra la participación de la pedalista en Tokio 2025, quien previamente había competido en cuatro eventos de ciclismo en ruta y, este lunes, terminó en la decimotercera posición en la prueba de Pista Corta de Cross-Country (XCC).

De esta manera, Zaydamis Márquez Cordoví cumple su segunda experiencia en citas Sordolímpicas, tras una primera incursión en los juegos de Caxias do Sul, Brasil, en 2022.

 

