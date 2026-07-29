Daliana Rosi Concepción: la gimnasta tunera que cumplió su sueño en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- Daliana Rosi Concepción vivió en Santo Domingo 2026 su primera gran prueba internacional. Verla en el tapiz fue motivo de alegría para quienes la conocemos desde sus inicios, porque cada tarde de entrenamiento en la Sala Polivalente «Leonardo Mackenzie» fue un recordatorio de que los sueños están para cumplirse, y ella lo logró.

La joven tunera se presentó en los cuatro eventos de la gimnasia rítmica y alcanzó la final de pelota, donde concluyó en el octavo lugar.

En el all around ocupó la décima posición, resultados que reflejan tanto su crecimiento como atleta como la exigencia de un escenario centroamericano.

Daliana mostró carácter, disciplina y la huella de las horas de entrega y trabajo acumuladas desde la infancia. Con la voz entrecortada, lágrimas en los ojos y esa vergüenza deportiva que la distingue, confesó que pudo haber hecho más, pero también reconoció que toca seguir trabajando para que los resultados lleguen.

Su historia es la de una atleta que no se conforma, que entiende que el camino hacia la élite está lleno de sacrificios y aprendizajes.

Daliana tiene futuro, y depende de ella convertir esta primera experiencia internacional en el punto de partida hacia nuevas conquistas.

La gimnasia rítmica cubana encuentra en la tunera una representante de la nueva generación. Santo Domingo 2026 fue apenas el inicio de un recorrido que promete más alegrías para Las Tunas y para Cuba.

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