Sembrar más para satisfacer las demandas de la población

Las Tunas.- El sector agropecuario de Las Tunas rinde homenaje al aniversario 73 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes con un crecimiento sostenido en los niveles de siembra de cultivos varios, concretado en las últimas campañas de primavera y frío.

Así se dio a conocer recientemente, durante el acto por el 26 de julio, en el que Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, aseguró que para satisfacer las demandas de la población habrá que seguir buscando alternativas que permitan el incremento de las áreas.

En ese sentido, agregó que se requiere consolidar los ocho polos productivos existentes en los municipios tuneros y fortalecer los seis que están en fomento, en los que se acopian altos volúmenes de productos para su comercialización en los mercados y las ferias agrocomerciales.

Para lograr incrementar las cosechas de granos, viandas, hortalizas y frutas en el territorio, se precisa consolidar los autoconsumos de diferentes organismos, generalizar las mejores experiencias y disminuir las tierras ociosas o deficientemente explotadas.

Por su parte, el movimiento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, deberá incorporar más patios al autoabastecimiento de los hogares y las comunidades y aprovechar al máximo las mil 207 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas y condimentos frescos en huertos, parcelas y organopónicos.

Igualmente urge diseñar una política efectiva para la recuperación gradual de la ganadería vacuna, con énfasis en el desarrollo de la masa bufalina, una especie con buenos resultados en los municipios de Manatí y Las Tunas por su adaptabilidad a las condiciones climáticas locales.

En la provincia es posible cumplir los propósitos, contenidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional para lo que se impone mejorar el funcionamiento de los comités de contratación y concertación de precios, impulsar los encadenamientos productivos y de manera especial, reconocer a los hombres y las mujeres que hacen parir la tierra, en medio de circunstancias muy adversas.

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