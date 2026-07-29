Aplican medidas en Las Tunas para reforzar la seguridad vial

Las Tunas.- Reforzar la seguridad vial y por consiguiente la protección de la vida de conductores y peatones, es propósito primero de las nuevas acciones que se ponen en práctica en la capital de Las Tunas.

«Para llevar adelante el proceso que se ejecuta con total apego a las leyes, este 28 de julio quedó abierto un amplio local donde se retendrán de manera temporal las motos, autos y todo tipo de vehículos cuyos conductores violen el código de seguridad vial y otras normas».

Al explicarlo a Tiempo21 Reynaldo Reyes Silva, el delegado del Transporte en Las Tunas, reconoció demora en la aplicación de medidas que ya dan resultados en otras provincias respondiendo al reclamo popular de actuar enérgico ante violaciones e indisciplina como la circulación con música elevada.

«Los medios ocupados serán protegidos en un almacén con las condiciones para ello hasta tanto se corrija la causa de la infracción y sus propietarios deberán pagar durante el tiempo de retención.

«Las medidas que se extenderán a todos los municipios, pueden ser tan severas como el decomiso de equipos».

Reyes Silva resaltó el impacto que se espera tengan estas acciones que asumen el personal de transporte y oficiales del Ministerio del Interior, en la disminución de hechos que pueden ser tan lamentables y tristes como lesiones o muerte de personas en accidentes de tránsito por violaciones como exceso de velocidad y de la cantidad de pasajeros, no uso de medios de protección y la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, entre otras infracciones que se han vuelto muy frecuentes.

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