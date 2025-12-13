14 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Celebran Día del Trabajador de la Cultura en «Colombia»

13 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   48

Con la premisa de que «sin cultura no hay libertad posible» como sentenciara el Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz, los trabajadores de la Cultura en el municipio de Colombia celebraron su día.

En saludo al natalicio del poeta de la generación del centenario Raúl Gómez García y en momentos de gran complejidad para la Revolución, salvar la cultura cubana es una tarea compleja, pero necesaria.

Quienes se dedican a esta profesión dieron lo mejor de sí con su talento, tanto de artistas profesionales como de aficionados, durante la conmemoración, evidencia segura de que las tradiciones están en buenas manos.

Al acto de homenaje asistieron las principales autoridades del territorio, así como directivos del sector de la Cultura y una nutrida representación de sus trabajadores; allí fueron reconocidos varios de ellos.

Ana María Ramírez Esteves, directora general, destacó el quehacer durante el año 2025 y los resultados en eventos, entre ellos: la Jornada de la Cultura; la Cucalambeana municipal y provincial; talleres literarios y de narradores oradores tanto infantil como adultos; la feria de arte popular; en el acto provincial por el 26 de julio; y las presentaciones a los evacuados de la comunidad de Guamo en nuestro territorio, luego del paso del huracán Melissa.

/mga/

Temas: Colombia Las Tunas - Día del Trabajador de la Cultura

