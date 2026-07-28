Arte que sana y permanece: Luis Ángel Rodríguez González inaugura su más reciente exposición en la Galería Guernica

Las Tunas.- La Galería Guernica, espacio insigne de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas, abrió sus puertas para acoger la más reciente propuesta visual del artista plástico Luis Ángel Rodríguez González (Ranking).

La muestra, que permanecerá exhibida durante aproximadamente un mes, reúne un conjunto de obras donde la creación plástica trasciende la simple búsqueda estética para convertirse en un gesto de fe, afecto familiar y memoria técnica.

Para el creador tunero, esta exhibición va más allá de un mero hecho expositivo y responde a motivos profundamente íntimos, durante la inauguración, Luis Ángel ofreció emotivas palabras de agradecimiento hacia la institución y el equipo de trabajo liderado por Ana Margarita Arada Clavería, destacando que la Galería Guernica ha sido un espacio constante de acogida para su trabajo a lo largo de los años.

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Asimismo, el artista compartió con los asistentes la significación personal que rodea a cada una de las piezas presentadas:

«Esta exposición para mí es muy importante porque no tiene un solo propósito, tiene varios propósitos, el primero es simplemente honrar a Dios por permitirme un día más de vida… el segundo propósito es dedicado a mi papá, para que mi papá reafirme su orgullo en mí… que sepa que él siempre fue mi inspiración, es un mensaje de amor para mi papá.»

​En sus palabras, el pintor también extendió su reconocimiento a su madre por el amparo incondicional dentro del hogar y dedicó un pilar fundamental de la muestra a sus hijos, buscando dejarles un ejemplo de constancia en el trabajo artístico:

«El cuarto propósito es dedicado a mis hijos. Quiero dejar un legado sólido para ellos dos, quiero que se inspiren y que mis esfuerzos y mis contribuciones en la pintura les sirvan de ejemplo.»

​Uno de los aspectos más relevantes de esta presentación es su impacto dentro de la trayectoria editorial del creador, la exhibición marca el cierre oficial del proceso de documentación de su libro Al lienzo no le duele nada, proyecto en el que compila de manera exhaustiva sus piezas, técnicas y fundamentos teóricos.

«El quinto propósito no puede faltar porque es la culminación de mi libro Al lienzo no le duele nada, será la última de las exposiciones que saldrá registrada en el libro… un libro muy importante para mí porque creo plenamente que será importante para la pintura cubana y servirá de inspiración para las futuras generaciones de artistas plásticos», declaró a Tiempo21.

​Concebida en última instancia como un regalo de reciprocidad hacia su público, la exposición de Luis Ángel se consolida como una de las citas culturales indispensables de la temporada en Las Tunas, quienes deseen acercarse a este cuerpo de obra cargado de simbolismo y rigor técnico podrán hacerlo durante las próximas semanas en las salas de la Galería Guernica.

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