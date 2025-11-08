Inauguran en Las Tunas Salón Nacional de Escultura Codema Aniversario 40

Las Tunas.- Con una ceremonia cargada de simbolismo y reconocimientos, quedó inaugurado en la galería taller Rita Longa el Salón Nacional de Escultura Codema Aniversario 40, un evento que refuerza el protagonismo de los artistas locales y recuerda a la provincia como la Ciudad de las Esculturas en Cuba.

La jornada, que se extiende como parte de una amplia programación cultural iniciada el 20 de octubre (Día de la Cultura Nacional) y que se prolongará hasta el 9 de enero de 2026, sirvió también como marco para la decimotercera edición de la bienal de escultura Rita Longa, dedicada en esta ocasión a la escultura de mediano formato.

HOMENAJE A LOS FUNDADORES

Durante su intervención, el artista visual Nober Olano Escobar, presidente de Codema en Las Tunas, rindió homenaje a las tres figuras fundacionales del movimiento escultórico en la provincia a finales de los años 70 e inicios de los 80:

· Rita Longa: Ilustre escultora, considerada hija ilustre de Las Tunas y a quien se atribuye la sugerencia de denominar a la ciudad como la capital de la escultura en Cuba.

· Rafael Ferrero: Promotor clave del movimiento y fundador del centro que hoy alberga una de las mejores colecciones de escultura a nivel nacional.

· Armando Hechavarría: Completó el trío de pioneros a quienes fue dedicado el evento.

La Galería Taller Rita Longa, recordemos, fue el primer museo-taller de escultura inaugurado en el país en 1982 y alberga la colección más grande de Cuba de esculturas de pequeño formato.

Actividades de la jornada cultural

La celebración por el 40 aniversario de Codema ha integrado un programa de actividades diverso que incluye:

· La develación de relieves conmemorativos en la Galería Taller.

· La restauración de importantes esculturas monumentales.

· La reanimación del Parque de la Paz.

· Espacios teóricos para el debate y la reflexión.

· Presentaciones de talento artístico local, con la participación del narrador oral Maike Machado, el trovador Frank Batista y el Dúo Once.

Reconocimientos a la trayectoria

El acto de inauguración fue propicio para reconocer la dedicación y el trabajo de numerosos artistas y personalidades que han contribuido al desarrollo cultural de la provincia, a propósito de la fecha. Entre los homenajeados se encontraron:

Leosvany Mayo López

Nober Olano Escobar

Gustavo Polanco Hernández

Gustavo Polanco Montero

Leonardo Fuentes Caballín

Nelson Téllez Rodríguez

Edelzi Gutiérrez Suárez

Eliades Ávalos

Miguel López Leyva

Liusan Cabrera Almaguer

Manuel Montero Avilés

Leonardo Roque Pérez

Luis García Hidalgo

Leandro Olano Carralero

Alejandro Olano Carralero

El Salón Nacional 40 Aniversario

La exposición central, inaugurada bajo la curaduría de Nober Olano, reúne el trabajo de 16 artistas que, con un denominador común en el uso de materiales como la chatarra y otros elementos reciclados, presentan obras de diversos criterios y contenidos. Esta muestra, según los organizadores, es un testimonio del gran empeño de la comunidad artística local para que «la cultura tunera siga viva y siga dando frutos».

El evento contó con la presencia de autoridades locales como Darlenis Urquiola Guerrero, diputada del Parlamento Cubano y Directora Provincial de Cultura, y Maida Rodríguez Guerrero, Directora del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, así como de un grupo de profesores franceses en visita de intercambio académico.

Con esta inauguración, Las Tunas reafirma su identidad como la ciudad de las esculturas, un museo a cielo abierto que continúa fomentando y renovando el legado de Rita Longa y los fundadores de su movimiento escultórico.

