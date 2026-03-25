25 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cultura

Una expo para viajar en el tiempo 

25 de Mar de 2026
, por Yelaine Martí­nez Herrera
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Las Tunas.- La Casa del Joven Creador de nuestra provincia exhibe la exposición Viajes en el tiempo, del artista visual Luis Ángel Rodríguez González, más conocido como “Ranking”, en el universo cultural.

La muestra compila 45 obras, que rápidamente atrapan las pupilas del espectador por la confluencia de un estilo surrealista, que prefiere los colores verdes y azules, aunque no reniega de otras tonalidades. Sus cuadros abordan así temáticas que parecen trasladarnos al mundo de los sueños y, al unísono, a pasajes fabulados de la historia, especialmente vinculados al mar.

Su mirada mística y onírica llama igualmente la atención por revelar un estilo alejado de prácticas manidas y comerciales que, aunque vislumbran pinceladas sueltas como parte de la “trama”, se aleja de la superficialidad.

Consciente de que todo quehacer es perfectible, Luis Ángel enrumba su camino, haciéndose visible también en exposiciones colectivas convocadas en nuestra ciudad. En tanto, utiliza símbolos que le imprimen a su obra características singulares, mezcla en ocasiones de tormenta y calma, inocencia y perspicacia.

En Viajes…, por ejemplo, aparecen barcos que aluden a otras épocas, representando escenas del pasado desde su imaginario y talento, así como rasgos típicos de embarcaciones de madera, la vestimenta de las personas y el contexto.

Igualmente, se aprecia en los lienzos cierta psicología al abordar las figuras humanas, trasmitiendo emociones, estados de ánimo y otros códigos que, unido a la policromía y la atmósfera lograda, impactan en quienes observan las creaciones.

En diálogo con Radio Victoria, el creador confesó: “Siempre que pinto, intento ser lo más reflexivo posible. Es también una manera de honrar a mis padres y dejar un legado a mis hijos. En este caso, atesoro especialmente el día de la inauguración, pues –cuando entré a la sede tunera de la Asociación Hermanos Saíz- me olvidé por unos instantes de que era el autor y me sentí un espectador ante las obras.

“En esa expo intento realizar una mezcla de arte antiguo, moderno y contemporáneo, al mismo tiempo. Es, además, una forma de reflexionar sobre las huellas que deja la guerra, de ahí que uso varios elementos conceptuales y piezas de series diferentes, pero con una coherencia temática”.

A Ranking, como a otros noveles artistas, obviamente le faltan muchos peldaños por subir dentro del universo de las artes visuales, sin embargo, apreciar a alguien que intenta cultivar una obra desde un estilo propio y a temprana edad, es un aliciente, máxime en una tierra con tantos valores dentro de la manifestación.

/lrc/

Temas: Artista Luis Angel Rodríguez - Exposición Viajes en el tiempo - Galeria Guernica AHS

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