21 de Nov de 2025

Sofbolistas tuneros buscarán un puesto en el equipo Cuba

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La preselección nacional cubana de Softbol masculino, donde militan cuatro tuneros, inició su fase de concentración en la provincia de Ciego de Ávila, con el objetivo de prepararse de cara al próximo Campeonato Panamericano de esta disciplina, a celebrarse en Colombia.

La convocatoria para estos entrenamientos incluye a un total de 26 softbolistas, quienes durante este período buscarán ganarse un puesto en la nómina final que representará a la Cuba en la cita continental.

Entre los atletas llamados destaca el cuarteto de la provincia de Las Tunas, integrado por Héctor Castillo, Samuel Boris, Adonis Velázquez y Jonathan Leyva, jugadores que aportan una mezcla de juventud y experiencia al colectivo.

Para contribuir en esta esta crucial etapa de preparación, fue llamado también el entrenador Pedro José Escalante, quien tendrá la tarea de ayudar al resto del colectivo, lo cual será beneficioso para su crecimiento.

Tanto Escalante como el lanzador Adonis Velázquez no se insertarán en la preparación hasta el próximo lunes, pues ambos se recuperan de una arbovirosis.

Esta concentración marca el inicio del camino hacia el evento colombiano, donde el softbol cubano buscará dejar huella y luchar por un lugar en el podio.

El equipo trabajará de forma intensiva en Ciego de Ávila para llegar en óptimas condiciones a la competencia, reafirmando el compromiso de Cuba con el desarrollo de este deporte.

