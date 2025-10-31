Leñadores de Las Tunas reinician Serie Nacional con duelo ante Matanzas

Las Tunas.- Tras la interrupción ocasionada por el huracán Melissa, la Comisión Nacional de Béisbol confirmó que la 64 Serie Nacional reiniciará acciones el próximo martes 4 de noviembre, con un calendario reorganizado que prioriza la recuperación del torneo y que incluye enfrentamientos directos para los Leñadores de Las Tunas contra los líderes de la competencia.

Los Leñadores se medirán a los Cocodrilos en el Julio Antonio Mella, luego rivalizarán ante los Industriales en el Latino y de ahí viajarán hasta Camagüey para medirse a los Toros.

Para evitar el inicio de juegos en las provincias orientales más afectadas por el evento meteorológico, la Comisión Nacional de Béisbol implementó cambios sustanciales en el calendario. Según lo informado, se adelantará la subserie número 11, se disputará después la 12, y posteriormente se retomará la 10.

Esta medida busca optimizar el tiempo y los recursos en medio de una fase regular que, según se había informado al inicio de la serie, no contaba con una semana dedicada exclusivamente a la recuperación de partidos suspendidos.

Partidos Reprogramados

A continuación, se detallan los partidos de las tres subseries reprogramadas, donde el primer equipo de cada enfrentamiento actuará como local:

Subserie 11 (4-9 de noviembre)

Artemisa – Holguín

Industriales – Camagüey

Mayabeque – Granma

·Cienfuegos – Guantánamo

Villa Clara – Pinar del Río

Sancti Spíritus – Santiago de Cuba

Ciego de Ávila – Isla de la Juventud

Las Tunas – Matanzas

Subserie 12 (11-16 de noviembre)

Pinar del Río – Guantánamo

Villa Clara – Mayabeque

Artemisa – Santiago de Cuba

Ciego de Ávila – Cienfuegos

Isla de la Juventud – Granma

Camagüey – Sancti Spíritus

Industriales – Las Tunas

Holguín – Matanzas

Subserie 10 (18-23 de noviembre)

Pinar del Río – Mayabeque

Camagüey – Las Tunas

Artemisa – Sancti Spíritus

Granma – Ciego de Ávila

Isla de la Juventud – Cienfuegos

Santiago de Cuba – Holguín

Matanzas – Industriales

Guantánamo – Villa Clara

Cancelación del Juego de las Estrellas

En medio de estas medidas de reorganización, la Comisión Nacional de Béisbol también tomó la decisión de no celebrar el Juego de las Estrellas, el cual estaba asignado a Holguín.

El objetivo es priorizar la recuperación del calendario regular y no someter a la provincia a exigencias logísticas adicionales en las actuales condiciones.

La nota oficial reconoce «el entusiasmo con que las autoridades de Holguín abrazaron la designación» y destaca «las muchas manifestaciones de solidaridad con que la familia de nuestro deporte ha respondido a la situación originada por el huracán».

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube