El hockey tunero mantiene su espíritu competitivo pese a las dificultades

Las Tunas.- A pesar de las limitaciones que atraviesa el país, el hockey sobre césped en la provincia de Las Tunas continúa siendo un ejemplo de constancia y disciplina.

Bajo la guía del entrenador Ruslan Pérez, los atletas del EIDE Carlos Leyva se mantienen en preparación, aunque en grupos reducidos, con el objetivo de estar listos para cualquier convocatoria competitiva.

“Nosotros no hemos parado. Cualquier competencia que se convoque, de inmediato estamos listos para participar”, aseguró Pérez, quien destacó que, aunque la docencia mantiene a muchos jóvenes en las aulas, el entrenamiento sigue siendo una prioridad para quienes integran el equipo.

El compromiso con el deporte va más allá de la práctica diaria. Para el entrenador, cada torneo representa una oportunidad de luchar por lo más alto del podio.

“Cada vez que vamos a una competencia es para discutir el título, no hay otra mentalidad”, afirmó con firmeza, reflejando la identidad competitiva que caracteriza al hockey tunero. Los resultados positivos en diferentes categorías respaldan esa filosofía.

El hockey en Las Tunas no solo se mantiene activo, sino que conserva intacta su ambición de triunfo, demostrando que, incluso en tiempos difíciles, la pasión y la disciplina pueden sostener el camino hacia la excelencia deportiva.

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