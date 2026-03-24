24 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Impulsan siembra de plátano extradenso

24 de Mar de 2026
, por Yenima Dí­az Velázquez
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Las Tunas.- La siembra de plátano vianda mediante la tecnología extradenso es una de las alternativas que se aplican en la provincia de Las Tunas para incrementar los rendimientos de ese importante renglón, de gran aceptación entre los habitantes.

Durante el año 2025, se plantaron 121.4 hectáreas, de 100 planificadas, con protagonismo de seis municipios; Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Las Tunas, Jobabo y Amancio.

Para el actual 2026 se prevé sembrar otras 200 hectáreas, con el clon Fhia 04, un híbrido obtenido por el programa de mejora genética de la Fundación Hondureña de Investigaciones Agrícolas, el que fue introducido en Cuba a finales del pasado siglo.

Se trata de una variedad muy parecida a la tradicional, con buen sabor y una textura más suave, y cuyas plantaciones presentan excelentes rendimientos si se le da la atención agrotécnica que requieren, especialmente la humedad del suelo para el crecimiento de las plantas.

Entre otras ventajas, la siembra de plátano extradenso en el territorio tunero permite un uso óptimo de la superficie y el mejor aprovechamiento del riego y los fertilizantes biológicos que se apliquen.  Por tanto, es una respuesta práctica a la necesidad de incrementar la producción de alimentos.

De plátano total, en la provincia se prevé plantar dos mil 876 hectáreas durante la actual campaña de siembra de primavera y en ese propósito tienen el mayor protagonismo los polos productivos existentes en todos los municipios.

/lrc/

Temas: cultivo de plátano - Las Tunas

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