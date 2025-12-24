24 de Dic de 2025

Comité Municipal de la UNEAC en Puerto Padre cumple 38 años de constitución

 - Yordanis Rodríguez Vega
Las Tunas.- Este miércoles se conmemora el aniversario 38 de la constitución del Comité Municipal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Puerto Padre, un hecho histórico ocurrido en el Hotel Plaza a las 10 de la mañana del 24 de diciembre de 1987.

El acto fundacional contó con la presencia del prestigioso poeta y escritor Pablo Armando Fernández, quien junto a otras destacadas personalidades de la intelectualidad local fue parte del nacimiento de esta importante institución cultural.

Entre los presentes en aquella reunión figuraron Gustavo Alonso Curbelo, David Lobera Echevarría, Gerardo Corredera y otros artistas y creadores.

En la histórica cita, quedó elegido como primer presidente del Comité Municipal el escritor e Historiador de la Ciudad, Ernesto Carralero Bosch, quien asumió la responsabilidad de encauzar el trabajo de la organización en sus inicios.

La creación de este Comité marcó un hito para la vida cultural puertopadrense, al institucionalizar y fortalecer el movimiento artístico y literario del territorio, agrupando a sus protagonistas bajo los principios de la UNEAC.

