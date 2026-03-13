13 de marzo de 2026

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Deporte

El hockey tunero celebra a sus leyendas

13 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- La cancha de la EIDE «Carlos Leyva González» fue escenario de un emotivo encuentro que reunió a grandes figuras del hockey sobre césped masculino y femenino en la provincia de Las Tunas.

El Club «Leyendas Doradas del Hockey Tunero» convocó a reconocidos atletas como Yunior Pérez Tamayo, Reynaldo González Álvarez, Pedro Rodríguez Téllez, Dairon Fernández Figueredo, Roiler Agüero Velázquez, Roberto Carlos Tabaco Fuentes, José Antonio Naranjo González, Ruslán Pérez Cruz y Yusnel Betancourt Márquez, entre otros.

La cita contó además con la participación de glorias femeninas, encabezadas por la superclase Brizaida Ramos, jugadora insigne de los equipos tuneros y de la selección nacional de Cuba. Junto a ellos, atletas de diferentes categorías y sexos de este centro compartieron en un partido amistoso que se convirtió en una verdadera fiesta del deporte.

El momento más especial fue el agasajo a la ex-jugadora de las Leonas Tuneras, Adanay Torres, quien se encuentra de visita en Cuba. Su trayectoria y entrega fueron reconocidas con aplausos y muestras de cariño de compañeros.

Durante el encuentro también se recordaron a grandes atletas tuneros que hoy residen fuera del país o en otras provincias. Personas que le dieron gloria al deporte del stick.

El hockey tunero celebró una jornada especial junto a sus leyendas y un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones.

/lrc/

Temas: hockey sobre césped - Las Tunas

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