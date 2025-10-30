Hotel Cadillac, 17 años de historia, estilo y firmeza tunera

Por: Lizt Garriga

Las Tunas.- En el corazón de Las Tunas, celebramos la firmeza de un ícono, el Hotel Cadillac cumple este 30 de octubre 17 años… y lo hace de pie, con la elegancia intacta y el alma más viva que nunca.

Desde el 2008 este edificio con forma de barco ha sido testigo de generaciones, de historias, de encuentros. Y aunque el huracán Melisa intentó sacudirnos hace apenas unos días, el Cadillac resistió. Como siempre. Como nunca.

En la esquina de Colón y Francisco Vega, el Cadillac no es solo un hotel: es un símbolo. Con sus ocho habitaciones, su estilo retro y su historia , sigue siendo refugio, referencia y orgullo tunero.

“El Cadillac no se rinde”, dicen sus trabajadores. Y tienen razón. Porque cuando Las Tunas se pone a prueba, sus símbolos se afirman. Y este barco de concreto, anclado en el bulevar, nos recuerda que la memoria también se construye con resistencia.

