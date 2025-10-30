30 de Oct de 2025

Hotel Cadillac, 17 años de historia, estilo y firmeza tunera

Por: Lizt Garriga

Las Tunas.- En el corazón de Las Tunas, celebramos la firmeza de un ícono, el Hotel Cadillac cumple este 30 de octubre 17 años… y lo hace de pie, con la elegancia intacta y el alma más viva que nunca.

Desde el 2008 este edificio con forma de barco ha sido testigo de generaciones, de historias, de encuentros. Y aunque el huracán Melisa intentó sacudirnos hace apenas unos días, el Cadillac resistió. Como siempre. Como nunca.

En la esquina de Colón y Francisco Vega, el Cadillac no es solo un hotel: es un símbolo. Con sus ocho habitaciones, su estilo retro y su historia , sigue siendo refugio, referencia y orgullo tunero.

“El Cadillac no se rinde”, dicen sus trabajadores. Y tienen razón. Porque cuando Las Tunas se pone a prueba, sus símbolos se afirman. Y este barco de concreto, anclado en el bulevar, nos recuerda que la memoria también se construye con resistencia.

/lrc/

Deja Melissa en Las Tunas daños menores sin pérdidas irreparables en el patrimonio museístico

La provincia de Las Tunas respiró un suspiro de alivio en el ámbito cultural tras el paso del huracán, que si bien puso a prueba la resiliencia de la región, no causó pérdidas irreparables en su patrimonio museístico. Así lo informó en declaraciones exclusivas a este medio Vicente Alvarez Morell, especialista de Patrimonio, quien detalló el proceso de evaluación y los resultados obtenidos tras una «jornada terrible».

