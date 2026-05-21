Día Mundial de la Salud Visual con el protagonismo de los profesionales de la Oftalmología

Día Mundial de la Salud Visual con el protagonismo de los profesionales de la Oftalmología

Las Tunas.- Como parte de las celebraciones por el Día Mundial de la Salud Visual y el aniversario 18 de creado el Centro Oftalmológico del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, sus trabajadores ratificaron el compromiso con la excelencia de los servicios al rescate de la visión.

En la jornada inicial rindieron homenaje póstumo a Ina Flor Licea Ávila, quien se vinculó al colectivo como técnico de Anestesiología tras su reincorporación al sector, luego de más de 30 años de trabajo que le permitieron consolidar su experiencia en el hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas y en la unidad quirúrgica y la Clínica del dolor del «Guevara», ostentando el reconocimiento Por la obra de toda una vida en la Humana tarea de salvar vidas.

Ante la presencia de las máximas autoridades de la mayor institución de la Salud Pública del territorio se reconocieron a especialistas, técnicos, enfermeros y secretarias fundadores del Servicio, reflejos de la salud cubana y héroes anónimos que trascienden desde las consultas inaugurales y la contribución a la salud ocular de los pacientes de Las Tunas y las provincias aledañas.

En este encuentro se agasajaron a los profesionales que integran las cátedras de Glaucoma y de Retina, seleccionadas como las más integrales por su amplio potencial científico y su alcance en los estudios de diagnósticos y la prevención de esas afecciones visuales con alto impacto en la población local.

También mereció el reconocimiento de su colectivo la doctora Elizabeth del Carmen Ramírez Pérez, jefa de docencia del Centro Oftalmológico e investigadora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

En las palabras de cierre la doctora Kirenia Peguero Cuza, directora del Centro Oftalmológico de Las Tunas, denotó el altruismo y la humanidad del colectivo en medio de complejidades en el sector y los convocó a potenciar el quehacer asistencial más allá de un centro de tecnologías avanzadas con servicios y departamentos que garantizan la salud visual de los tuneros.

Además, distinguió la labor desde las áreas de salud para el seguimiento a los pacientes con urgencias, al disponer del tratamiento clínico o quirúrgico inmediato para devolver la calidad visual y con ello la autonomía y el bienestar de los tuneros.

En la actualidad el Centro Oftalmológico del Hospital Provincial encamina sus procesos y servicios a fortalecer el carácter científico y el quehacer asistencial con el compromiso de asistir a la población, detectar los problemas visuales y promover la prevención de la pérdida de visibilidad.

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