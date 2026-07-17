Organizan festejos para la celebración del Día de los Niños en Las Tunas

Organizan festejos para la celebración del Día de los Niños en Las Tunas

Las Tunas.- El Parque Temático de la capital provincial acogerá la celebración central por el Día de los Niños el venidero domingo 19 de julio, en la provincia de Las Tunas, según se dio a conocer en el chequeo al programa del verano 2026 en el territorio.

Si bien la fiesta principal tendrá lugar en este emblemático sitio a partir de las nueve de la mañana, en otras locaciones importantes —parques y plazas de la ciudad cabecera, así como comunidades rurales— se desarrollarán múltiples iniciativas, informaron autoridades del Consejo Municipal de la Administración.

Las plazas culturales del Tanque de Buena Vista y la Armando Hart del centro de la ciudad, junto a los parques infantiles El Mundo de los Sueños y La Cubana, además del área central del reparto Las 40, acogerán propuestas que se prevén llegar hasta los poblados rurales de Bartle, Becerra y Villa Nueva.

También se sumarán las iniciativas del Hotel Las Tunas y el Parque de Diversiones de El Cornito. De igual manera, habrá actividades centrales en las cabeceras de los restantes municipios y en las área del plan vacacional de barrios y asentamientos.

Se trata, aún en medio del complejo escenario, de sumar cuantas iniciativas sean posibles y entre todos regalar un día de sano esparcimiento y recreación a los pequeños de casa, insistió en la reunión Oleidys Saucedo Licea, coordinadora de programas y objetivos del gobierno provincial.

Para esa jornada se habulitarán las piscinas del Parque Temático, una opción muy demandada por niños, jóvenes, la cual no se había concretado durante el verano por la falta de cloro, aseguraron directivos de esta Unidad Empresarial de Base (UEB), perteneciente a la Empresa Provincial de Alojamiento.

Mientras tanto, en las locaciones mencionadas, el proyecto de emprendedores OporTunas llegará hasta el Cabaret Bajo las Estrellas, donde junto a DiyeiTun y artistas de las artes escénicas de la Empresa Provincial de la Música y los Espectáculos ofrecerán variadas sorpresas para todos.

Como ya es tradicional, no faltarán en esta celebración por el Día de los Niños, las iniciativas en las casas de pequeños sin amparo parental y en el Hospital Pediátrico, patrocinadas fundamentalmente por los trabajadores no estatales.

Si bien en Cuba existen otras fechas dedicadas a los pequeños, el tercer domingo de julio tiene su particularidad y supremacía al celebrarse desde 1973 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. De ahí que, en el año de su centenario, los festejos adquieran una connotación especial.

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