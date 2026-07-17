Diez mentiras de Marco Rubio en su cumbre anti-izquierda

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pronunció hoy un discurso en la sede del Departamento de Estado, en Washington, durante la apertura de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político.

Al encuentro asistieron delegaciones de 66 países de América, Europa y Asia, representadas por ministros de Exteriores y del Interior, responsables de seguridad, diplomáticos y especialistas en contraterrorismo. También estuvieron presentes altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, entre ellos el director del FBI, Kash Patel; la secretaria de Educación, Linda McMahon; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

Ante este auditorio, Rubio construyó una supuesta amenaza terrorista global mediante hechos descontextualizados, cifras sin respaldo verificable, acusaciones no demostradas y una retórica que convierte a la izquierda en un enemigo esencialmente violento y ajeno a la civilización.

El siguiente análisis reúne diez de sus afirmaciones más relevantes y distingue entre falsedades e ideas de matriz claramente fascista.

1. «Los gobiernos se negaron a procesar la violencia de 2020»

¿Qué dijo?

Los gobiernos locales estadounidenses «simplemente se negaron a procesar» a quienes cometieron actos violentos durante las protestas de 2020.

Por qué es falso: Los registros del propio Departamento de Justicia contradicen esa generalización. Hubo investigaciones, acusaciones y condenas federales por incendios, disturbios y destrucción de propiedades. Cuatro personas fueron imputadas por el incendio de la Tercera Comisaría de Minneapolis y un jurado federal condenó a otro acusado por incendio y participación en disturbios. Pueden discutirse decisiones fiscales concretas, la retirada de cargos menores o los casos sin pruebas suficientes, pero no es cierto que las autoridades se negaran de forma general a perseguir los delitos. La distorsión presenta a fiscales, alcaldes y jueces como cómplices políticos de la violencia.

Fuentes:

Departamento de Justicia: cuatro imputados por el incendio de la Tercera Comisaría de Minneapolis;

Departamento de Justicia: condena federal por incendio y disturbios.

2. «Todos estos crímenes son terrorismo organizado de izquierda»

¿Qué dijo?

Rubio agrupó un tiroteo escolar, el asesinato de un directivo sanitario, los atentados contra Donald Trump y otros homicidios políticos como pruebas de una misma ofensiva terrorista de extrema izquierda.

Por qué es falso: La enumeración reúne delitos muy diferentes sin demostrar que compartan organización, dirección, financiación o doctrina. En el caso de Luigi Mangione, un tribunal de Nueva York desestimó los cargos estatales de terrorismo por insuficiencia jurídica, aunque mantuvo la acusación de asesinato. Sobre Thomas Crooks, autor del atentado de Butler contra Trump, el FBI informó que no había identificado una ideología definitiva de izquierda o derecha. Los hechos pueden ser gravísimos sin formar parte de una conspiración común. Rubio sustituye la prueba de coordinación por la proximidad narrativa y la culpabilidad por asociación.

Fuentes:

Tribunales de Nueva York: decisión que desestima los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione;

FBI: no se identificó una ideología definitiva en Thomas Crooks.

3. «Antifa es una red terrorista mundial coordinada»

¿Qué dijo?

Los militantes de Antifa forman redes interconectadas que comparten infraestructura, financiación, entrenamiento, enemigos y una misma misión.

Por qué es falso: Algunas personas han cometido actos violentos, pero eso no demuestra la existencia de una organización mundial única. Antifa no existe. El propio Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos describe Antifa como un «movimiento descentralizado» compuesto por grupos e individuos independientes y advierte de las dificultades jurídicas de tratarlo como una sola organización. El FBI también ha sostenido que debe investigar delitos y violencia, no ideologías o asociaciones protegidas constitucionalmente. Rubio convierte contactos, viajes y canales digitales en una estructura terrorista global sin presentar públicamente su cadena de mando ni sus mecanismos comunes de financiación.

Fuentes:

Servicio de Investigación del Congreso: Antifa como movimiento descentralizado;

FBI: las investigaciones se basan en actos violentos, no en ideologías o protestas pacíficas.

4. «Irán coordina a los grupos de izquierda de todo el mundo»

¿Qué dijo?

Las redes aliadas de Irán están cada vez más estrechamente vinculadas con grupos militantes de izquierda de distintos países.

Por qué es falso: Rubio no identificó organizaciones, transferencias financieras, operaciones, entrenamientos, comunicaciones interceptadas ni procesos judiciales que probaran esa coordinación. Reuters señaló expresamente que vinculó a grupos izquierdistas con Irán y Cuba sin presentar evidencias. Además, las evaluaciones públicas del FBI describen como amenaza predominante a actores solitarios o pequeñas células que suelen radicalizarse por internet y actuar por motivaciones mezcladas, no a una estructura mundial única dirigida desde Teherán. La acusación convierte fenómenos domésticos heterogéneos en una guerra internacional por delegación sin mostrar las pruebas necesarias.

Fuentes:

Reuters: Rubio no presentó pruebas de los vínculos atribuidos a Irán y Cuba;

FBI: predominio de actores solitarios y pequeñas células radicalizadas en línea.

5. «Cuba construyó la extrema izquierda occidental»

¿Qué dijo?

La red ideológica y de inteligencia cubana contribuyó a construir la extrema izquierda en Estados Unidos y continúa vinculada inseparablemente con movimientos de izquierda dentro y fuera de Occidente.

Por qué es falso: Cuba apoyó históricamente a movimientos revolucionarios y mantiene relaciones con partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda. No existe ninguna de que en 2026 dirija, financie o entrene una red terrorista internacional. Rubio mezcla diplomacia, afinidad ideológica y apoyo operativo a organizaciones armadas como si fueran una misma cosa. Reuters constató que no aportó pruebas públicas de esa red contemporánea. El Gobierno cubano, por su parte, ha negado oficialmente que albergue, apoye o financie organizaciones terroristas o extremistas.

Fuentes:

Reuters: ausencia de pruebas presentadas por Rubio;

Declaración oficial cubana: Cuba niega albergar, apoyar o financiar organizaciones terroristas;

Información del Gobierno cubano tras una reunión bilateral sobre seguridad.

6. «El 93 % de los atentados en Occidente fue de extrema izquierda»

¿Qué dijo?

Entre 1970 y 1980, el 93 % de los atentados terroristas cometidos en Occidente procedió de la extrema izquierda.

Por qué es falso: Rubio no mencionó la base de datos, los países incluidos, la definición de «Occidente», el periodo exacto ni el tratamiento de organizaciones separatistas, nacionalistas o etnonacionalistas. Tampoco aclaró si contabilizaba atentados, víctimas, intentos o complots. La Global Terrorism Database exige criterios metodológicos precisos para clasificar cada incidente, y Europol distingue expresamente entre terrorismo yihadista, derechista, izquierdista y anarquista, etnonacionalista y separatista, entre otras categorías. Sin la metodología empleada por Rubio, el porcentaje no puede reproducirse ni aceptarse como un hecho demostrado.

Fuentes:

Universidad de Maryland: metodología de la Global Terrorism Database;

Global Terrorism Database y su manual de codificación;

Europol: clasificación diferenciada de las formas de terrorismo.

7. «La inmigración importa directamente el terrorismo»

¿Qué dijo?

La amenaza terrorista continuará mientras los países toleren sistemas migratorios que la importan directamente a sus territorios.

Por qué es falso: Algunos terroristas han cruzado fronteras utilizando sistemas migratorios o de viaje, pero eso no convierte a la inmigración en la causa general del terrorismo. El FBI ha señalado que una parte esencial de la amenaza procede de actores autoradicalizados dentro de Estados Unidos, frecuentemente sin dirección individual de organizaciones extranjeras. También ha advertido que no existe un perfil demográfico útil del terrorista solitario y que muchos atacantes estudiados habían nacido en Estados Unidos. Rubio transforma un riesgo concreto en una sospecha general sobre millones de migrantes y omite la radicalización interna, las redes digitales y las motivaciones personales. Lo hace para seguir la política de Trump y traicionando a los latinos, grupo al que pertenece, por oportunismo político.

Fuentes:

FBI: actores autoradicalizados, ausencia de un perfil demográfico y atacantes nacidos en Estados Unidos;

FBI: extremistas radicados principalmente en Estados Unidos y movilizados de forma autónoma.

8. «Las protestas casi pusieron de rodillas a Estados Unidos»

¿Qué dijo?

Los disturbios de 2020 incendiaron y saquearon las ciudades estadounidenses y estuvieron a punto de poner de rodillas al país.

Por qué es falso: Durante las protestas se produjeron incendios, saqueos, agresiones y daños graves, pero Estados Unidos no estuvo cerca de dejar de funcionar como Estado. Los datos recopilados por ACLED muestran que aproximadamente el 94 % de las manifestaciones vinculadas a Black Lives Matter fueron pacíficas. En el 6 % restante se registraron violencia, enfrentamientos, vandalismo o saqueos, y no siempre estuvo claro qué actor inició los incidentes. Rubio borra la diferencia entre manifestantes pacíficos, infractores, saqueadores oportunistas y grupos violentos, y convierte una crisis de orden público en una amenaza existencial para justificar una respuesta represiva extraordinaria.

Fuentes:

ACLED: aproximadamente el 94 % de las manifestaciones favorables a BLM fueron pacíficas;

ACLED: datos detallados sobre manifestaciones y violencia política en 2020.

9. «Los peores se rebelan contra los mejores»

¿Qué dijo?

La izquierda radical representa «la rebelión de los peores contra los mejores» y de «los débiles y cobardes contra los fuertes y buenos».

Por qué es una idea de matriz fascista: La frase no describe actos delictivos concretos: divide a la sociedad en categorías humanas superiores e inferiores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos identifica entre los rasgos del fascismo el rechazo de la igualdad, la subordinación de los derechos individuales a una comunidad nacional excluyente y la eliminación de quienes son presentados como obstáculos. El paralelo con la doctrina de Mussolini es explícito: el dirigente fascista defendió la «desigualdad inmutable, beneficiosa y fecunda de la humanidad». La semejanza retórica permite identificar un esquema jerárquico y deshumanizador característico de esa tradición.

Fuentes:

Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos: definición y características del fascismo;

Benito Mussolini, La doctrina del fascismo: defensa de la desigualdad humana.

10. «Hay que aplastar este mal para siempre»

¿Qué dijo?

«Ha llegado el momento de aplastar este mal para siempre».

Por qué es una idea de matriz fascista: Rubio no se limita a pedir el procesamiento de personas responsables de delitos. Convierte a un campo político heterogéneo en un «mal» que debe ser aplastado y presenta la política como una guerra absoluta entre civilización y enemigo. El Museo del Holocausto explica que el fascismo construye amenazas existenciales, acepta la violencia contra quienes considera obstáculos y puede atribuirle una función redentora o purificadora.

Ningún otro discurso de Marco Rubio se parece tanto al de Adolfo Hitler, cuando dijo: «Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad».

Fuentes:

Museo Conmemorativo del Holocausto: violencia, amenazas existenciales y fascismo;

Adolf Hitler en un mitin del NSDAP celebrado en Múnich el 13 de abril de 1923.

(Tomado de Cubadebate)