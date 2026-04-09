El vallista tunero Yander Herrera se suma al reto de la Copa Titanes

Las Tunas.- El vallista tunero Yander Herrera Machín formará parte de la delegación cubana que competirá en la tercera edición de la Copa de Atletismo Titanes Mérida, certamen que se desarrollará del 9 al 11 de abril de 2026 en el Estadio General Salvador Alvarado, en Mérida, Yucatán (México).

En definitva, la representación cubana estará integrada por ocho atletas, acompañados por entrenadores de distintas especialidades. Entre los nombres más destacados figuran los velocistas Yunisleydis García y el tunero Reynaldo Espinosa, principales referentes actuales de la velocidad cubana, quienes asumirán las pruebas de 100 y 200 metros planos, liderando la presencia en las competencias de pista.

Además de Herrera, otro vallista, Yosvani Camué, competirá en los 110 metros con vallas. En los eventos de campo, Cuba contará con Juan Carley Vázquez y Dianelis Delis en el lanzamiento de la bala, mientras que Alejandra Caridad Mesa y Neylin Rodríguez lo harán en el lanzamiento del disco, conformando así una nómina equilibrada entre velocidad, vallas y lanzamientos.

La Copa Titanes Mérida reunirá a cerca de 600 atletas de varios países de la región y cuenta con el aval de World Athletics, lo que garantiza que las marcas registradas otorguen puntos válidos para el ranking internacional.

Los primeros cubanos en salir a la pista serán los velocistas, quienes competirán en la jornada inaugural del 9 de abril, en las eliminatorias de los 100 metros planos en ambos sexos, programadas para las 5:50 p.m., apenas una hora antes de la ceremonia oficial de inauguración.

Torneos de este tipo se convierten en escenarios importantes para que los atletas cubanos sostengan su nivel competitivo, busquen marcas válidas y mantengan activo su ciclo de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y otros compromisos.

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