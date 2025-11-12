12 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Parte a Santiago de Cuba contingente de la Empresa Eléctrica tunera

12 de Nov de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   151

Las Tunas.- Unos 60 trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, agrupados en un contingente que honra con su nombre al patriota insigne del territorio, Vicente García González, partieron hacia Santiago de Cuba para incorporarse a las labores de restablecimiento del servicio afectado por el huracán Melissa.

En el acto de abanderamiento, encabezado por el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, y su vicepresidenta, Yelenis Tornet Menéndez, el liniero Alexey Arias, en nombre de todos, ratificó el compromiso de trabajar sin descanso hasta devolver la electricidad al último de los santiagueros.

“Sabemos que la tarea será dura, pero estamos convencidos de que una vez más sabrán poner en alto el nombre de Las Tunas en una contingencia como esta”, destacó la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, quien expresó su confianza en que regresarán con el deber cumplido, como tantas veces lo han hecho en situaciones similares.

Al referirse a la situación que encontrarán en la tierra indómita, el director general de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, Carlos Arias Sobrino, señaló que «en Santiago de Cuba, después de casi quince días del paso del ciclón, aún queda mucho trabajo por hacer debido a la magnitud de los daños y a que cientos de miles de familias permanecen sin electricidad.

“Será una tarea dura por las características del terreno, pues no es la misma geografía que hemos enfrentado en el occidente del país en los últimos años, cuando acudimos a apoyar labores similares, pero lo haremos con la misma entrega y la voluntad que siempre nos ha caracterizado”, afirmó Arias Sobrino, al frente una vez más de un contingente de este tipo.

Este contingente parte hacia Santiago de Cuba luego de que quedarán reparados en la provincia de Las Tunas los más de tres mil kilómetros de redes afectados por Melissa y se le devolviera el servicio a los casi 180 mil clientes que lo perdieron por esta causa.

